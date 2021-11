MediaTek chystá Dimensity 7000 pro vyšší střední třídu

Teprve před pár dny společnost MediaTek představila svůj vlajkový procesor Dimensity 9000. Poměrně rychle přišly první spekulace o předpokládané nabídce pro vyšší střední třídu pro příští rok.

MediaTek pro vyšší střední třídu chystá procesor Dimensity 7000, alespoň tak hovoří první informace od čínského analytika, který se se zprávou pochlubil na síti Weibo. Zpráva dále naznačuje, že procesor již vstoupil do testovací fáze a postaven by měl být na 5nanometrové technologii od TSMC, přičemž využívat má novou architekturu ARM V9, jež je rovněž implementována v Dimensity 9000.

V současnosti je brzy na to, abychom mluvili o předpokládaném výkonu a spotřebě energie. I přesto ale zmíníme, že zprávy naznačují přítomnost podpory 75W rychlého nabíjení. To zní velmi dobře, vzhledem k tomu, že půjde o čip pro střední třídu.

Dimensity 9000 oficiálně, nechť konkurence jde stranou?

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!