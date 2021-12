Zdroj: gizmochina (se souhlasem)

Hi Nova 9 5G a Hi Nova 9 Pro 5G aneb jak Huawei obešel americké sankce?

Spekulovalo se, že by společnost Huawei se pokusila vydat mobilní telefony ve spolupráci s jinou firmou, aby se podařilo obejít americké sankce, na které trpí gigant již delší dobu. Sice Huawei nic oficiálně zatím nepotvrdil nebo neuvedl, ale máme zde dva smartphony označení jako Hi Nova 9 a Hi Nova 9 Pro. Tentokrát jsou ale od firmy China Post Communications.

Hi Nova 9 5G

Podobný název, takřka stejné specifikace, ale tentokrát rovnou s podporou sítí pátí generace a systémem Android 11. Tak by se daly popsat novinky Hi Nova 9 a Hi Nova 9 Pro. Podle specifikací by se dalo jednoduše konstatovat, že se jedná o modely Huawei Nova 9 a Huawei Nova 9 Pro, jen došlo na výměnu operačního systému. Už jen verze Android 11 něco naznačuje. Huawei totiž zůstal na Androidu 10 a zřejmě neplánuje a ani nemůže vydat plnohodnotnou aktualizaci na Android 11 pro své mobily, jelikož by chyběly služby a aplikace od Googlu. To ale asi není případ Hi Nova 9 a Hi Nova 9 Pro. Zatím ale nevíme, jestli tyto novinky nabídnou Google služby. Mobily jsou zatím určeny pro čínský trh. Budeme si muset počkat, jestli zamíří na globální trh.

Něco ale naznačuje přímá podpora 5G, zejména ve spojení s procesory Snapdragon 778G. Huawei tyto modely může používat, ale jen v upravené verzi se 4G. Zřejmě se podařilo najít kličku. Co se týče ostatních specifikací, tak se nabízí totožný hardware. K dispozici je OLED displej se 120Hz frekvencí, 50MPx foťák společně s 32MPx pro selfie snímky a rychlé nabíjení. Verze Pro dokonce podporuje 100W technologii a přední strana byla obohacena o 32MPx snímač navíc.

Vyzkoušeli jsme nový Huawei Nova 9

Cena u Hi Nova 9 začíná na 2999 juanech (cca 10 600 Kč), verze pro pak startuje na 3799 juanech (cca 13 450 Kč).

Specifikace Hi Nova 9 5G

displej: 6,57 palců, 2340×1080 pixelů, Full HD+, OLED, 120Hz

procesor: Snapdragon 778G

8GB RAM

úložiště: 128/256 GB

Android 11

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 50 MPx (RYYB), f/1.9 8 MPx, f/2.4, ultra širokoúhlý 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 32 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 160 × 73,7 × 7,77 mm, 175 gramů

USB Type-C Audio

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

baterie: 4300 mAh + 66W

Specifikace Hi Nova 9 Pro 5G

displej: 6,72 palců, 2676×1080 pixelů, Full HD+, OLED, 120Hz, zakřivený

procesor: Snapdragon 778G

8GB RAM

úložiště: 128/256 GB

Android 11

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 50 MPx (RYYB), f/1.9 8 MPx, f/2.4, ultra širokoúhlý 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 32 MPx, f/2.0 32 MPx, ultra širokoúhlý

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 163,4 × 74,4 × 7,97 mm, 186 gramů

USB Type-C Audio

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 100W

