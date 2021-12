Google v Chrome pomůže zpřístupnit obrazový webový obsah pro zrakově postižené v 10 nových jazycích

Autor: Přemysl Vaculík, Dotekomanie.cz

Obrázky a fotografie jsou nedílnou součástí každé webové stránky, článků a dalšího webového obsahu. Jsou způsobem, jak oživit a doplnit textový obsah, který se na webu nachází. Bez obrázků a fotografií by byly webové stránky nudné a nezáživné.

Obrázky na webu nyní dostupné v Chrome pro dalších 10 jazyků

Obrazový obsah může vidět každý z nás, kdo není zrakově postižen. Jak je to ale s lidmi, kteří jsou nevidomí, nebo trpí sníženou zrakovou schopností? Takoví lidé v podstatě neví, co se na dané webové stránce nachází. V dnešní době existují čtečky, které dokáží rozeznat obsah a skrze hlasového asistenta přečíst nevidomým, co se na webu nachází. Do velké míry to ale závisí na webových vývojářích, aby stránky přizpůsobili a obsah správně označili, aby čtecí systém obsah dokázal rozpoznat.

Na internetu se nacházejí miliardy obrázků, které však nejsou označeny a nevidomým tak zůstávají nedostupnými. Týmy Chrome Accessibility a Google Research společně vyvinuly funkci, která dokáže automaticky popsat obsah obrázků a fotografií, a to za použití umělé inteligence a strojového učení. Tato funkce spatřila světlo světa poprvé v roce 2019 a podporovala pouze anglický jazyk. V roce 2020 se pak podpora rozšířila i pro francouzštinu, němčinu, hindštinu, italštinu a španělštinu.

Aktuálně Google oznamuje, že se podpora rozšiřuje pro 10 dalších jazyků. Mezi ty patří chorvatština, čeština, holandština, finština, indonéština, norština, portugalština, ruština, švédština a turečtina. Rozšíření pro nové jazyky doprovází rovněž inovace v podobě spuštění jediného modelu strojového učení, které dokáže generovat popis obsahu v každém z podporovaného jazyka. To přináší lepší a přesnější popis pro daný jazyk.

Kvalita automaticky generovaných popisů obrázků urazila za svůj vývoj obrovskou cestu a je na mnohem vyšší úrovni, než na svém počátku. Je však potřeba brát na vědomí, že byť může být algoritmus sebe lepší, nikdy nebude možné popsat obsah tak, jak by jej popsal člověk. Systém má samozřejmě svá omezení a neumí si úplně poradit s popisem obrázků, jako jsou náčrtky, meme a další.

