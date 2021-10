Watch GT 3; Zdroj: Huawei

To nej z uplynulého týdne #42 – Apple novinky, Watch GT 3, Android 12

Nothing oznámil spolupráci s Qualcommem, brzy bychom se mohli dočkat smartphonu či powerbanky

Společnost Nothing byla založena poměrně nedávno a doposud představila pouze jeden produkt. I přes to se sluchátek ear (1) globálně prodalo přes 1 milion kusů, díky čemuž společnost získala nejen velké tržby, ale také přes 50 milionů dolarů od soukromých investorů. Nyní zakladatel firmy Carl Pei na svém twitterovém účtu zveřejnil příspěvek, ve které oznamuje spolupráci s výrobcem čipů Qualcomm, v blízké době bychom se tak mohli dočkat prvního smartphonu Nothing. [pokračování článku]

AirPods 3 jsou nová sluchátka od Applu

V rámci dnešní novinek od společnosti Apple jsme se dočkali nových sluchátek AirPods 3, tedy spíše AirPods třetí generace. Moc času ale společnost nevěnovala samotným sluchátkům. [pokračování článku]

Apple představil zcela nové Macbooky Pro s M1 ARM čipy a notchem

Apple dnes v rámci keynote představil zcela novou generaci notebooků MacBook Pro, které se nově zcela zbavují Intel procesorů a přecházejí na vlastní ARM procesory Apple M1 v různých konfiguracích. Poprvé od roku 2016 přichází také velká změna designu, která zahrnuje opuštění nepříliš populárního TouchBaru v klávesnici. Naopak zajímavou novinkou je výřez v displeji neboli notch. [pokračování článku]

HomePod Mini v novém, tedy v nových barvách

Nové modely MacBooků Pro rozhodně zaujmou výbavou a samotnými procesory, i ceny jsou zajímavé. Také jsme se dočkali představení nových sluchátek. Apple ale na své tiskové konferenci věnoval malou chvilku u HomePodům. [pokračování článku]

Apple Music má nově levnější předplatné s omezenými funkcemi

Apple představil hlavně nové MacBooky Pro a také sluchátka AirPods třetí generace. Kromě toho jsme se dočkali i nového předplatného v rámci služby Apple Music. Ta jde s cenou ještě níž, ale má to své limity. [pokračování článku]

Realme Q3s je novinka se 144Hz displejem

Ke konvi druhé poloviny tohoto roku jsme se dočkali tří novinek v rámci série Realme Q. Dnes jsme se dočkali představení modelu Realme Q3s, který nabízí zajímavé specifikace, rozhodně jsou na lepší úrovni než u základního modelu. [pokračování článku]

Samsung přináší na český trh Galaxy M52 5G a M22

Samsung zredukoval své portfólio na několik sérií, kde Galaxy M zastává spíše tu nižší, byť to automaticky neznamená, že se zde nachází jen slabší modely než třeba v Galaxy A. Na český trh přichází dvě novinky v podobě Galaxy M52 5G a M22. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Instagram získává zajímavé novinky, dokonce i pro počítače

Každou chvíli se objevuje nějaká novinka pro Instagram. Například nedávno jsme se dočkali většího propojení Facebooku a Instagramu, díky čemuž bude jedno, odkud zveřejňujete příspěvek, jednoduše se pošle na oba profily na sociálních sítích. Nyní zde máme novinky jen pro Instagram. [pokračování článku]

Některé verze Androidu, podle nové studie, automaticky odesílají citlivá data výrobcům i třetím stranám

Výzkumníci dublinské univerzity Trinity zkoumali různé verze operačního systému Android dodávané výrobci, jako jsou Samsung, Huawei nebo Xiaomi. Studie ukazuje, jak je nakládáno s daty uživatelů, a rozhodně nepřináší žádné pozitivní zjištění. Většina zařízení odesílá data ze systému a aplikací bez vědomí uživatelů nejen výrobcům, ale také třetím stranám, jako jsou Facebook, Google nebo LinkedIn. [pokračování článku]

T-Mobile má nejrychlejší mobilní síť, Brno stále vede v rychlosti připojení

Mobilní operátoři se mnohdy chlubí nejlepšími sítěmi a poukazují na kvality. Zde je ale nutné sledovat spíše nezávislé analýzy a statistiky. V červenci tohoto roku jsme vás informovali o analýze společnosti Ookla, která více méně odpovídá na otázky ohledně rychlosti, stability atd. Nyní zde máme novou zprávu za třetí čtvrtletí tohoto roku. První pozice se nějak moc nezměnily, ale vidíme zde posun k lepšímu. [pokračování článku]

Google osamostatňuje Play Protect

Google se snaží naporcovat Android a také služby na samostatné a méně závislé služby, případně aplikace. Hlavní výhodou je možnost aktualizace menší části než nutnost vydávat například celý operační systém kvůli několika změnám. Nyní jsme se dočkali možná zvláštního tahu ze strany Googlu, ale asi bude ku prospěchu věci. Nově totiž najdete

Realme Watch T1 představeny, nabídnou AMOLED displej i měření kyslíku v krvi

Společnost Realme je stále relativně nováčkem na trhu s mobilními telefony, nicméně rozhodně nelení a její portfolio se poměrně rychle plní zajímavými modely. Kromě mobilních telefonů jsme se mohli dočkat i několika modelů chytrých hodinek. Jeden takový jsme pro vás i otestovali. Nyní na trh přichází zajímavý model chytrých hodinek v podobě Realme Watch T1. [pokračování článku]

Vyzkoušeli jsme nový Huawei Nova 9

Do rukou se nám dostal zcela nový Huawei Nova 9, tedy první nový telefon tohoto výrobce po delší době. Jak na nás zapůsobil? Dává už smysl si koupit telefon bez Google služeb? Dokáže nás tento model zaujmout jinými přednostmi? Na to se dnes podíváme. [pokračování článku]

Google snižuje provizi na 15 % u aplikací a her s předplatným

V poslední době došlo na několik změn, co se týče spolupráce mezi vývojáři a samotnými provozovateli obchodů s aplikacemi a hrami. Google si stanovil, že z každé ceny si vezme 30 % jako poplatek za využívání Google Play a všeho spojeného s distribucí a službami. Nyní dochází na větší změnu. [pokračování článku]

Huawei představil hodinky Watch GT 3

V červenci společnost Huawei představila nové hodinky Huawei Watch GT 2 Pro ECG. Už jen podle názvu je jasné, že hlavní předností je možnost měření EKG. Dnes zde máme další přírůstek do rodiny v podobě modelu Huawei Watch GT 3. Zde již nenajdete podporu pro EKG, ale i tak se našlo místo pro jeden senzor navíc. [pokračování článku]

Android dostane podporu pro klonování aplikací

Občas se hodí, když jedna aplikace v telefonu má dvě instance, tedy existuje klon, v kterém jste přihlášeni pod jiným účtem. Samozřejmě se najdou takové verze, které disponují funkcí pro více účtů, ale není jich mnoho. Další výhoda je v oddělených datech. Takovou možnost měla jen zařízení, která spadala pod nějakou organizaci, která nastaví pracovní profily. Případně jste si mohli nainstalovat nějakou další aplikaci, která nabízí možnost klonování aplikací. Android zřejmě dostane takovou funkci již v základu. [pokračování článku]

MagSafe podporuje rychlé nabíjení, z jakého důvodu Apple nesáhl po USB-C?

Vůbec poprvé v historii jsme se v Mac počítačích dočkali podpory rychlého nabíjení, která umožní uživatelům nabít baterii MacBooku Pro na 50 % kapacity za pouhých 30 minut. [pokračování článku]

Facebook čelí tučné pokutě, při akvizici společnosti Giphy údajně porušil pravidla

Britský dozorčí orgán pro hospodářskou soutěž udělil společnosti Facebook poměrně vysokou pokutu, a to ve výši 50,5 milionů dolarů. Důvodem této sankce je údajné porušení podmínek v rámci akvizice společnosti Giphy. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #41 – TicWatch Pro 3 Ultra, Black Shark 4S, hodnocení mobilů a podcast



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #42 – Apple novinky, Watch GT 3, Android 12

reklama reklama