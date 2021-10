Některé verze Androidu, podle nové studie, automaticky odesílají citlivá data výrobcům i třetím stranám

Zdroj: Dotekomanie.cz

Výzkumníci dublinské univerzity Trinity zkoumali různé verze operačního systému Android dodávané výrobci, jako jsou Samsung, Huawei nebo Xiaomi. Studie ukazuje, jak je nakládáno s daty uživatelů, a rozhodně nepřináší žádné pozitivní zjištění. Většina zařízení odesílá data ze systému a aplikací bez vědomí uživatelů nejen výrobcům, ale také třetím stranám, jako jsou Facebook, Google nebo LinkedIn.

Citlivá dat uživatelů na telefonech s Androidem jako obchodní artikl

Předinstalované aplikace už po aktivaci zařízení odesílají vývojářům a třetím stranám poměrně citlivá data. Je to daň za to, že můžeme využívat všechny skvělé funkce systému. Potvrzuje se také to, že zakoupením zařízení nekončí výdělky výrobců. Tím nejcennějším, co může získat, je samotný uživatel a jeho hodnota, a to především z marketingového hlediska. Výzkumníci se zaměřili na data, která byla odesílána nejen aplikacemi, ale i systémem samotným. V grafu níže jsou vidět data, která byla odesílána jednotlivými výrobci.

Z grafu je patrné rozdělení dat, která každý výrobce ze svého systému odesílá. Některé verze operačního systému odesílají citlivá data, aniž by nad tím měli uživatelé jakoukoliv kontrolu. A to je poměrně hodně znepokojující. Prakticky všichni sledovaní výrobci odesílají data pro bližší identifikaci mobilního zařízení. Mezi tato data patří například seznam aplikací, to, jak jsou aplikace používány, jak často, jak dlouho, sériová čísla nebo jedinečné identifikátory IMEI. Společně s IMEI jsou dále odesílána také reklamní ID. Nejhůře ze sledovaných výrobců, co do zneužití citlivých dat, ze studie vyšly Samsung, Xiaomi a Realme. V těsné závěsu se drží společnost Huawei. Nejlépe na tom je alternativní operační systém /e/OS, který dle zjištění neodesílal žádná data.

Nelichotivě vycházejí výsledky studie například pro Google a Microsoft. Google shromažďoval data hned na několika zařízeních. Například na telefonech Samsung okamžitě odesílal reklamní ID na servery Samsungu a několik systémových aplikací od Samsungu zase pro změnu shromažďovaly a odesílaly data z Google Analytics. Na telefonech Huawei zase pro změnu klávesnice Swiftkey od Microsoftu obratem odesílá Google reklamní ID na servery Microsoftu. K podobným případům docházelo i u telefonů Xiaomi, ze kterých byla rovněž data odesílána a servery výrobce.

Studie odhaluje, že některé verze OS shromažďují seznam aplikací, což pro někoho nutně nemusí představovat zásadní problém. Na základě seznamu aplikací, které jsou zaměřeny na určitou oblast, je ale mnohem snazší sestavit detailnější profil uživatele a nabízet relevantní reklamní obsah. Společnost Google sice uvedla v platnost omezení shromažďování podobných dat, ale učinila tak pouze v rámci aplikace Obchodu Play. Omezení se tak nevztahuje na systém samotný. Naopak lépe je na tom operační systém iOS od Applu, kde u každé aplikace musí uživatel ručně povolit to, zdali jej aplikace může sledovat, či nikoliv.

