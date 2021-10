Realme Q3s je novinka se 144Hz displejem

Realme Q3s; Zdroj: Realme

Ke konvi druhé poloviny tohoto roku jsme se dočkali tří novinek v rámci série Realme Q. Dnes jsme se dočkali představení modelu Realme Q3s, který nabízí zajímavé specifikace, rozhodně jsou na lepší úrovni než u základního modelu.

Střední herní třída

Novinka Realme Q3s je vybavena 144Hz displejem typu LCD, který dokáže pracovat i na frekvencích 30, 48, 50, 60, 90 a 120 Hz. O výkon se zde stará novější procesor Snapdragon 778G, který má k dispozici až 8 GB operační paměti. Co se týče baterie, nabízí se 5000 mAh s podporou 33W nabíjení. Už jen podle těchto specifikací by se dalo usuzovat, že se jedná o typického zástupce střední třídy s orientací na hraní her. Bohužel zde chybí jakékoliv další bonusy, jako třeba stereo reproduktory.

V oblasti focení se prakticky nabízí jen zadní 48MPx snímač. Další dva mají jen po 2 MPx a slouží pro makro focení a určení hloubky ostrosti. Nejvyšší verze má 256GB úložiště a samozřejmostí je již podpora sítí páté generace. Čtečka otisků prstů se nachází na straně mobilu.

Realme Q3s má nastavenou cenu za základní model na 1599 juanech, což je v přepočtu přibližně 5 460 Kč. Případná česká cena by se mohla pohybovat okolo 7 100 Kč. Nyní si ale musíme počkat na další informace o dostupnosti na globálním trhu, případně tom českém.

Specifikace Realme Q3s

displej: 6,6 palců, 2412× 1080 pixelů (Full HD+), 144 Hz, LCD

procesor: Snapdragon 778G

6/8 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128/256 GB (UFS 2.1)

Android 11 with realme UI 2.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8 2 MPx, B&W 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, Hi-Res audio

rozměry: 164,4 × 75,8 × 8,5 mm, 199 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/Beidou/ Glonass/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 30W

Zdroj: fonearena.com



