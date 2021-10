Zdroj: Nothing

Nothing oznámil spolupráci s Qualcommem, brzy bychom se mohli dočkat smartphonu či powerbanky

Společnost Nothing byla založena poměrně nedávno a doposud představila pouze jeden produkt. I přes to se sluchátek ear (1) globálně prodalo přes 1 milion kusů, díky čemuž společnost získala nejen velké tržby, ale také přes 50 milionů dolarů od soukromých investorů. Nyní zakladatel firmy Carl Pei na svém twitterovém účtu zveřejnil příspěvek, ve které oznamuje spolupráci s výrobcem čipů Qualcomm, v blízké době bychom se tak mohli dočkat prvního smartphonu Nothing.

Nothing chystá chytré hodinky, zaujmou svým unikátním designem

Nothing a Qualcomm

Carl Pei v únoru potvrdil nákup společnosti Essential, bývalého výrobce smartphonů, k výrobě smartphonů by tak mohl využívat technologie a ochranné známky právě Essentialu. Podle úniků by měly obě společnosti na vývoji společného smartphonu již pracovat. Název, nebo dokonce některé ze specifikací ale společnost nenaznačila. Kromě smartphonu má výrobce pracovat také na powerbance s názvem Power (1), podobně jako u smartphonu ale žádné podrobnější nevíme.

Nothing se ke spekulacím ohledně připravovaných produktů zatím nevyjádřila, možné je jen datum představení, jež by mělo být někdy během začátku příštího roku.

