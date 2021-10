Youtube Music dává zdarma jednu funkci, ale zatím jen v jedné zemi

Zdroj: Youtube

Youtube Music by se dalo popsat jako další hudební streamovací služba, ale oproti konkurenci se nabízí Youtube Premium, kde je kromě Music k dispozici i Youtube bez reklama a s možností stažení obsahu do zařízení. Mezi placenými funkcemi je také možnost poslechu na pozadí, takže není nutné mít zapnutý displej. Do teď jste si museli za tuto funkci připlatit, ale asi Youtube obrací a z placené funkce se stane výhoda navíc.

Youtube Music a poslech na pozadí

Youtube oficiálně oznámil, že od 3. listopadu tohoto roku budou mít uživatelé v Kanadě dostupnou funkci poslechu na pozadí i u účtů zdarma, tedy neplatící zákazníci si budou moci cokoliv pustit a nemusí mít zapnutý displej. Případně mohou během poslechu používat jakoukoliv jinou aplikaci.

Youtube neuvedl, kdy dojde k rozšíření funkce, jen je konstatováno, že je to v plánu. Není tak jasné, jestli se dočkají všichni uživatelé na celém světě nebo se novinka bude týkat vybraných států. Samotný poslech zřejmě bude souviset s možností prodeje reklam, které se zařazují do poslechu i u účtů bez předplatného.

Youtube Music, respektive Premium si ale ponechává zásadní funkci, jako je právě možnost stažení obsahu do zařízení. Navíc nedávno jsme se dočkali testování i na počítačích.

