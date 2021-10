MagSafe podporuje rychlé nabíjení, z jakého důvodu Apple nesáhl po USB-C?

Vůbec poprvé v historii jsme se v Mac počítačích dočkali podpory rychlého nabíjení, která umožní uživatelům nabít baterii MacBooku Pro na 50 % kapacity za pouhých 30 minut.

Mnozí si jistě kladou otázku, proč se Apple rozhodl vrátit k magnetickému konektoru MagSafe, když jej před pár lety definitivně zabil s příchodem USB-C. Je to jednoduché, současná generace USB-C neumožňuje takovou zátěž a rychlost, aby byla schopna nabít MacBook Pro za 30 minut na 50% kapacitu.

Respektive menší 14palcový model Pro podporuje rychlé nabíjení i přes USB-C, ovšem v případě 16palcové varianty tomu tak není. Právě proto, že Thunderbolt 4 / USB-C je schopno pojmout maximálně 100W rychlost. Logicky se Apple musel rozhodnout pro alternativu, jelikož větší model disponuje 140W napájecím adaptérem. Naopak menší Pro používá 67W napájecí adaptér pro 8jádrovou konfiguraci a 96W adaptér pro 10jádrovou konfiguraci.

Troufám si tvrdit, že příchod MagSafe nebude pro většinu uživatelů velkým problémem, protože port MagSafe 3 je určen výhradně k nabíjení a z jiného důvodu tu ani není. Navíc jsou Macy vybaveny dalšími porty, což je další zajímavost. Jinými slovy, letošní MacBooky Pro jsou skutečně profesionálními produkty.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!