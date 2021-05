Zdroj: Google

To nej z uplynulého týdne #19 – Pixel 6 Pro, WhatsApp, Google Asistent

Clubhouse už testuje verzi pro Android, dostupnost je omezená

Aplikace Clubhouse odstartovala nový trend v rámci komunikace přes internet. Jednoduchý audio chat se stal natolik populární, že se větší sociální sítě pustily do vývoje podobné funkcionality. V tuto chvíli se dá považovat Twitter za největšího konkurenta, jelikož nabízí svou alternativu v podobě Spaces pro obě platformy, Android i iOS. Clubhouse ale byl jen pro iOS, přičemž na Android verzi se začalo pracovat později. [pokračování článku]

WhatsApp nebude dočasně pozastavovat účty v případě nepřijetí nových podmínek používání

Whatsapp, jejíž vlastníkem je společnost Facebook, letos v lednu oznámila změnu podmínek v užívání. Tento krok způsobil velký ohlas mezi uživateli a část z nich přešla na konkurenční platformy Signal a Telegram. [pokračování článku]

MediaTek pravděpodobně povede trh SoC smartphonů, Qualcomm vládne trhu s 5G

Na trhu čipsetů pro smartphony již několik let zuří boj mezi společnostmi Qualcomm a MediaTek. I když Qualcomm je mnohem dále, co se týká výkonu svých čipsetů, MediaTek jej začíná dohánět a zprávy naznačují, že právě MediaTek by mohl zaujmout první příčku v celkových prodejích čipsetů, zatímco Qualcomm stále povede trh s čipsety podporující 5G. [pokračování článku]

Google Asistent dostane novou možnost aktivace

Google stále pracuje na novinkách pro jednotlivé služby a samozřejmě se zaměřuje i na svého asistenta. Nyní se dozvídáme, že se pracuje na nové metodě aktivace, ale tu již integrovali někteří výrobci. Zřejmě se stane běžnou součástí každého smartphonu. [pokračování článku]

Xiaomi se podařilo zastavit americké sankce

Před dvěma měsíci se podařilo Xiomi u soudu v USA pozastavit americké sankce vůči společnosti. Očekávali jsme, že se soud potáhne nějakou dobu, ale po dvou měsících zde máme rozhodnutí. Soud v tomto případě nemusel vynést rozsudek, jelikož se obě strany dohodly. Americké ministerstvo obrany vyřadilo Xiaomi ze seznamu, takže celý případ zaniká. Není známo, jestli jsou součástí nějaké podmínky nebo vypořádání. [pokračování článku]

Společnost Lamax představila bezdrátová sluchátka Muse 2

Společnost Lamax není jistě nutné nijak zvlášť představovat. Na trhu s elektronikou působí již nějaký čas a nabízí širokou škálu produktů od outdoorových kamer až po bezdrátové reproduktory nebo sluchátka. [pokračování článku]

Asus ZenFone 8 je kompaktní novinka s cenou od 15 990 Kč

Asus se vždy snažil nabídnout trochu zvláštní top modely. Jednu chvíli cílil hlavně na cenu a ve své podstatě se objevovaly smartphony s výborným poměrem ceny a výkonu. Poslední modely zaujaly otočným mechanismem zadního foťáku, ale pro letošní rok nasadil ve své podstatě dva modely, přičemž ZenFone 8 má poměrně standardní konfiguraci, i tak má ambice. [pokračování článku]

Asus ZenFone 8 Flip je novinka s otočnými foťáky

Asus si pro tento rok připravil novinku Asus ZenFone 8 Flip, která si zachovává otočný mechanismus zadní foťáků. Díky tomu samotný displej není narušen a pro konzumaci multimediálního obsahu je velmi vhodný. Novinka aspiruje na zajímavý a výkonný model. [pokračování článku]

Chcete opravdu bezpečný messenger? Vyzkoušejte službu Session

Když letos Facebook oznámil u své služby WhatsApp změnu zásad o ochraně používání, zvedla se veliká nevole mezi uživateli, kteří začali přecházet ke konkurenčním platformám. Mezi ty patřily nejčastěji komunikátory Telegram a Signal. [pokračování článku]

Sennheiser IE 900 jsou novým etalonem audiofilských in-ear sluchátek

Společnost Sennheiser představila nový přírůstek mezi tzv. in-ear sluchátky. Měla by oslnit dokonalým zvukem a vybroušeným designem, které tato sluchátka staví na pomyslný etalon high-endu. [pokračování článku]

Pixel 6 údajně na prvních obrázcích

V poslední době se začíná mluvit o novinkách od Googlu. Například se mají chystat chytré hodinky, ale také se objevilo několik spekulací kolem smartphonu Pixel 6. A nyní zde máme údajné první rendery nadcházejícího modelu. [pokračování článku]

Xiaomi posiluje postavení na evropském trhu, Huawei padá dolů

Nedávno jsme vás informovali o aktuálním stavu na českém trhu z pohledu postavení jednotlivých značek. Huawei se začalo výrazně propad, takže není překvapením, že tento trend jde pozorovat na celém evropském trhu. Skoro by se dalo říci, že na aktuální situaci těží Xiaomi a také Oppo, ale i ostatní výrobci rostou v meziročním srovnání. [pokračování článku]

iOS: 128 mil. uživatelů bylo napadeno malwarem skrze populární aplikace

E-maily, které byly zveřejněny jako součást studie v kauze Epic Games vs. Apple, odhalily, že v roce 2015 si 128 mil. iOS uživatelů nainstalovalo více než 2 500 infikovaných aplikací. Ty měly být zasaženy malwarem XcodeGhost. Malware se nacházel v aplikacích, které se zdály být věrohodné. V té době tak šlo o největší hackerský útok proti iOS uživatelům. Z výše zmíněných 128 mil. uživatelů bylo 18 mil. přímo z USA. [pokračování článku]

Hry pro smartphony v roce 2020 utržily 75 mld. dolarů a tvoří tak téměř polovinu herního trhu

Doby, kdy hry byly výsadou jen počítačů a herních konzolí, jsou dávno pryč a vývojáři her se stále více a více zaměřují také na hry pro mobilní telefony. Není divu, když dnes pořídíte smartphone s dostatkem výkonu pro hraní náročných her již doslova za pár tisíc korun. Dle zprávy z 123scommesse v roce 2020 trh s hrami utržil 177,8 miliard dolarů, přičemž právě hry pro mobilní telefony tvoří téměř polovinu této sumy. [pokračování článku]

Twitter Blue, tak se má jmenovat placená služba

Sociální síť Twitter zavede placenou službu, ale do této chvíle nebyly k dispozici bližší detaily kolem podmínek nebo všech funkcí. Brzy se ale dočkáme komunit nebo Super Followerů. Ostatně již nyní Twitter koketuje s placením, ale zatím se jedná spíše jen o drobnou funkci pro několik vybraných. Společnost ale neuhlídala informace a dozvídáme se některé informace kolem placené verze. [pokračování článku]

Android 12 zřejmě nabídne větší grafickou proměnu za poslední roky

Android 12 je již nyní k dispozici ve formě Developer Preview a již v následujícím týdnu o něm bude Google hovořit více na své vývojářské konferenci Google I/O. Zpravidla se bude jednat o novinky pro vývojáře, kteří tak budou moci lépe upravit své aplikace, případně vytvořit úplně nové. Jon Prosser ale nyní přichází s uniklým videem a ukazuje, co nás bude čekat. [pokračování článku]

