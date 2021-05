iOS: 128 mil. uživatelů bylo napadeno malwarem skrze populární aplikace

E-maily, které byly zveřejněny jako součást studie v kauze Epic Games vs. Apple, odhalily, že v roce 2015 si 128 mil. iOS uživatelů nainstalovalo více než 2 500 infikovaných aplikací. Ty měly být zasaženy malwarem XcodeGhost. Malware se nacházel v aplikacích, které se zdály být věrohodné. V té době tak šlo o největší hackerský útok proti iOS uživatelům. Z výše zmíněných 128 mil. uživatelů bylo 18 mil. přímo z USA.

Malware byl použit k těžbě dat od uživatelů a Dale Bagwell, manažer zákaznických zkušeností Applu, uvedl, že z těchto 2 500 malwarových aplikací bylo staženo na 203 mil. zařízení. Další zaměstnanec společnosti Apple v e-mailu napsal, že „Čína představuje 55 % zákazníků a 66 % stažených souborů“.

Malware měl být schopen získat osobní informace uživatelů, včetně názvu infikované aplikace, názvu a typu zařízení, síťových informací a dalších. Zajímavostí je, že Apple dokonce na svém webu uvedl, že si není vědom žádného úniku dat nebo hackerského útoku.

Původně měl Apple v plánu každému postiženému uživateli napsat e-mail s tím, že byl terčem hackerského útoku. K tomu se ale nakonec nerozhoupal. Je ale až zarážející, že problémový malware obsahovaly populární tituly, jako WeChat a čínská verze Angry Birds 2. Přestože malware měl dopad na velký počet uživatelů, samotný malware nebyl považován za sofistikovaný ani nebezpečný.

Zdroj: phonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!