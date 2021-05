Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #18 – malwary, zabezpečení, Signal

Apple vydal iOS 14.5.1, přináší opravu chyb

Týden po zveřejnění iOS 14.5 nám Apple přichystal drobnou, byť důležitou aktualizaci iOS 14.5.1. Jak už označení systému napovídá, jedná se o velmi malou aktualizaci, která přináší hlavně opravy chyb a vylepšení výkonu. Apple také vydal iOS 12.5.3 pro starší iPhony, které iOS 14.5 už nepodporují. [pokračování článku]

Obchod Play se zřejmě dočká větší změny v jedné sekci

Obchod Play pro Android nedávno prošel poměrně dramatickou změnou, která přesunula boční menu a v podstatě ho schovala pod profilovou fotku uživatele. Aplikace na to výrazně upozorňuje. Zřejmě se ale nebude jednat o jedinou takovou změnu. [pokračování článku]

Google Pay v Česku – přidává se Hello bank!

První zde byla služba Android Pay, na kterou jsme čekali velmi dlouho. Následně po zavedení této novinky do Česka se Google rozhodl přejmenovat na Google Pay, takže si to vyžádalo znovuuvedení v Česku, jelikož sotva uživatelé začali registrovat dostupnost Android Pay. Postupem času se přidávají jednotlivé subjekty s podporou této platební metody. [pokračování článku]

Facebook zablokoval reklamy od Signalu

Současné služby na internetu se dělí v podstatě na dvě kategorie. Jedny jsou placeny jednorázově nebo měsíčně, druhé jsou na první pohled zdarma. Ve skutečnosti za ně ale platíme svými osobními daty, díky kterým lze cílit reklamu přímo na uživatele. Facebook patří mezi takové služby, ale již málokterý uživatel ví, co o něm daná služba sbírá. Sice jsou zde podmínky a lze se dočíst, co všechno si ukládá, ale málokdo studuje všechny podmínky. Signal se chtěl zaměřit na tuto problematiku skrze reklamní systém samotného Facebooku, ale narazil. [pokračování článku]

Současné baterie se mohou dočkat výrazného vylepšení

Mobilní zařízení všeho druhu jsou závislá na bateriích. Sice se každý rok objeví zázračná technologie, ale cesta k masové produkci je zdlouhavá, stejně jako testování. Proto zde nejsou zcela nové baterie nabízející lepší vlastnosti. Naštěstí jsou zde ale výzkumy, které se zaměřují na vylepšení stávající technologie do doby, než zde bude jiné a efektivnější řešení. [pokračování článku]

Pozor na podvodné SMS předstírající, že pochází od přepravních služeb

Existují nejrůznější sofistikované metody, jak dostat do zařízení jakýkoliv škodlivý software. Tou nejjednodušší cestou je ale oklamat uživatele a vyzvat ho ke stažení nějaké aplikace pro dodatečné ověření, vyřešení problému nebo doplnění informací. Nyní se šíří podvodné SMS zprávy, které zřejmě působí i na území České republiky. [pokračování článku]

Česko: Huawei se propadá, skokanem je Realme

Český trh nepatří mezi nějak velké ve srovnání s okolními zeměmi a málokdy se objeví nějaká komplexnější data nebo analýza ohledně prodeje nebo dodávek smartphonů na českém trhu. Nyní zde ale máme minimálně náhled do aktuálního stavu. [pokračování článku]

Objevena bezpečnostní hrozba v Androidech, na vině je Qualcomm

Dá se jednoduše konstatovat, že neexistuje zcela dokonalé zařízení a zejména pak software. Vždy je šance objevit zranitelnost. V podstatě jen záleží na tom, kolik hackerů se bude věnovat prolomení bezpečnosti. Tentokrát zde máme zranitelnost, která může postihovat až třetinu mobilů na celém světě. Konkrétně jde o zařízení s procesory od Qualcommu. [pokračování článku]

Google se pokusí vynutit dvoufázové ověření účtů

Nikdo by neměl podceňovat zabezpečení svých účtů, zejména v prostředí internetu. Již dlouho se nabízí pokročilejší metody, jako je například správce hesel nebo dvoufázové/dvoufaktorové ověření. Případně jde kombinovat obě metody. Zpravidla jsou dobrovolné a záleží jen na uživateli, jestli je chce využít. To je i případ Googlu, ale to se změní. [pokračování článku]

Konverzace Facebooku, Instagramu nebudou ve výchozím stavu šifrovány nejméně do roku 2022

Facebook za několik posledních let schytával poměrně velkou kritiku, což je také proto, že v některých zemích světa má téměř monopol na zasílání zpráv a sociální sítě. Kromě toho se také může pochlubit nepříliš dobrými výsledky, co se týká soukromí uživatelů a zacházení s jejich osobními daty. Společnost si toho je vědoma, a tak se na své reputaci pokusí alespoň trochu zapracovat, chystá se totiž novinka, díky které budou zprávy mezi uživateli šifrovány. Nic ale není tak růžové, jak se může na první pohled zdát – této aktualizace se máme dočkat nejdříve příští rok. [pokračování článku]

Sonova kupuje Sennheiser divizi pro spotřební elektroniku

Pokud si vybíráte kvalitnější a také dražší sluchátka nebo mikrofony, tak se vám objeví mezi produkty také značka Sennheiser pocházející z Německa. Na trhu existuje od roku 1945. V rámci portfolia tohoto výrobce lze najít zmíněná sluchátka, ale hlavně profesionální zařízení na práci se zvukem. Firma oznámila, že hledá strategického partnera a nyní došlo na oznámení prodeje. [pokračování článku]

WhatsApp jen omezí fungování, pokud uživatel nepřijme podmínky

WhatsApp představil nové podmínky pro používání služby, přičemž je musel odložit o tři měsíce a lépe je vysvětlit uživatelům. Důvodem byl značný odliv ke konkurenčním službám. Bylo stanoveno, že pokud je uživatel nepřijme do 15. května, dojde nakonec ke smazání účtu. Nyní opět mění strategii a tentokrát již nesmaže účet, jen ho omezí. [pokračování článku]

Mapy.cz nově nabízí „osrdíčkování“ fotek

V poslední době lze pozorovat, že více mapových služeb zavádí větší počet novinek. Stranou není ani česká aplikace Mapy.cz od Seznam.cz. Největší novinkou z poslední doby je jednoznačně podpora pro Android Auto, díky čemuž se služba může řadit jen mezi pár vyvolených. Dnes zde máme malou novinku navíc v samotné aplikaci. [pokračování článku]

