To nej z uplynulého týdne #20 – nové mobily, Wear OS, Tizen, Squid

Google dostal pokutu kvůli uzavřenosti Android Auto

Android Auto existuje již řadu let, ale jeho adopce a prosazení na trhu není otázkou několika měsíců. Zde jde o pomalý proces, jelikož je potřeba implementace ze strany výrobců aut. Trvalo roky, než se tento systém začal objevovat u širší nabídky aut. Systém jako takový ale měl omezení, takže uživatelé mohli používat jen aplikace od Googlu. Za tuto skutečnost dostala společnost pokutu. [pokračování článku]

Sharp AQUOS R6 je světový unikát

Společnost Sharp stále produkuje smartphony, byť jejich dostupnost je značně omezená. I tak se čas od času objeví poněkud unikátnější model. Například v roce 2019 byl uveden smartphone Sharp Aquos Zero 2, který lákal na 240Hz displej, byť zde došlo na použití menšího triku. Dnes zde máme Sharp AQUOS R6. [pokračování článku]

Mapy.cz budou podporovat export do GPX souboru přímo v mobilu

Mapy.cz v poslední době získávají jednu funkci za druhou, byť některé jsou drobného charakteru, jiné jsou poměrně zásadní. Za zmínku stojí například podpora pro Android Auto. Nyní zde máme na první pohled drobné vylepšení, ale asi potěší mnoho příznivců. [pokračování článku]

VoLTE u T-Mobile dostává užitečné vylepšení

Mobilní operátoři již oznámili, že v tomto roce v podstatě dojde k vypnutí 3G sítí. To ve výsledku znamená, že pro volání budou klienti používat v zásadě 2G síť. Pokud mají novější zařízení a je schválené v síti pro volání přes LTE, tak se nabízí technologie VoLTE. To je i případ mobilního operátora T-Mobile, který oznámil jednu novinku navíc. [pokračování článku]

Google představil nový Wear OS, přidává se Samsung

Nějakou dobu se spekulovalo kolem zásadních změnách kolem systému Wear OS pro hodinky od společnosti Google. Asi tou nejpodstatnější zprávou dnešního oznámení je zapojení společnosti Samsung do tohoto ekosystému a také do samotného vývoje. Samsung před nějakou dobou opustil systém Android Wear a nasadil vlastní Tizen OS, ale nyní se vrací do společné hry s Googlem. [pokračování článku]

Clubhouse už je pro Android, i tak si počkáte bez pozvánky

Minulý týden jsme se dočkali první verze aplikace Clubhouse pro Android, ale byla omezena jen na některé země. Dnes zde máme oficiální vydání v rámci předběžného přístupu. Sice aplikaci nainstalujete a projdete registrací, i tak nebude ještě plně k dispozici. V podstatě budete ve frontě. Případně musíte mít pozvánku od existujícího člena aplikace. [pokračování článku]

Samsung nabídne 3 roky podpory pro hodinky s Tizen OS

Hodně spekulací se točilo kolem operačního systému Wear OS od Googlu. Včera jsme se dočkali představení budoucích plánů a uvedení nové verze, na které spolupracuje i samotný Samsung. Ten mimo jiné co nevidět uvede několik modelů s Wear OS. Bohužel to také znamená konec pro další operační systém, Tizen OS. [pokračování článku]

Poco M3 Pro 5G je zajímavá novinka s dobrou cenou

Poco si dalo na nějakou dobu pauzu, co se týče v představování mobilů, ale v poslední době jsme se dočkali několika zajímavých kousků. Na zmínku stojí například F3 a X3 Pro. Dnes zde máme ale Poco M3 Pro 5G, což je sourozenec modelu Poco M3 z konce minulého roku. [pokračování článku]

Snapdragon 778G oficiálně, další procesor pro vyšší střední třídu

Není to tak dávno, co společnost Qualcomm představila novinku Snapdragon 780G. Sice si musíme počkat na první mobily s tímto rychlíkem, ale již nyní můžeme odhadovat, že se nabídne dostatek výkonu ve vyšší střední třídě. Qualcomm ale pokračuje v představování a dnes jsme se dočkali novinky Snapdragon 778G. [pokračování článku]

Samsung Galaxy F52 5G představen, osekaný sourozenec model A52 5G

Samsung letos celkem mile překvapil novinkami Galaxy A52 a Galaxy A52 5G, hlavně z pohledu přidaných vlastností a funkcí. Ve střední třídě se jedná o velmi zajímavou volbu. Nějakou dobu se ale spekulovalo, že by se 5G verze mohla objevit i pod jiným značením, ale postupem času se začalo ukazovat, že nepůjde jen o změnu názvu. Dnešní novinka Galaxy F52 5G sice vychází z modelu A53 5G, ale rozdílů je zde hned několik. [pokračování článku]

Google si opět pohrává s RSS, i po „zavraždění“ Google Readeru

Možná si ještě budete pamatovat službu Google Reader, která fungovala od roku 2005 do 2013. Sloužila primárně pro sledování novinek skrze technologii RSS (Rich Site Summary), kterou podporují do dnes snad všechny informační zdroje, tedy webové stránky. Rozhodnutí Googlu nepotěšilo mnoho uživatelů, ale z dnešního pohledu se jednalo o malou skupinu lidí. Nebylo se tedy čemu divit, že Google rozhodl o ukončení. [pokračování článku]

Nubia Z30 Pro oficiálně, vychází ze ZTE Axon 30 Ultra

Nubia sice dnes působí jako samostatná značka, ale stále má vazby na mateřskou společnost ZTE. To se ukazuje i na dnešní novince Nubia Z30 Pro. Mnozí si všimnou, že se podobá jinému modelu, který byl uveden před nějakou dobou. [pokračování článku]

WhatsApp pracuje na podpoře mizejících zpráv pro iOS a Android

WhatsApp aktuálně ve své beta verzi mobilní aplikace poodhalil funkci, která by měla přispět k větší podpoře zaměřené na ochranu soukromí. Nově bychom se tak mohli brzy dočkat mizejících zpráv. [pokračování článku]

Pixel 6 Pro bude nejodvážnější mobil od Googlu

Minulý týden se objevily první neoficiální rendery nadcházejících modelů od Googlu. Byli jsme skeptičtí, že by Google nasadil tak razantní design, ale nyní přichází známý zdroj @onleaks, která ve své podstatě potvrzuje nový design i samotné názvy. Google by měl tedy zveřejnit Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Označení XL pro větší model tak nadobro asi zmizí. [pokračování článku]

Squid nahrazuje Google Discovery na Huawei smartphonech

Společnost Huawei se dostala do situace, kdy musela nahradit nejen aplikace ale i služby, o které přišla po zavedení sankcí ze strany USA. Vývojářům se snaží poskytnout stejné služby a funkce, stejně jako uživatelům. Google ale kromě standardní výbavy nabízí uživatelům smartphonů také přehled o novinkách ve světě. V rámci Google Discovery tak mohou získávat odkazy na zajímavé články podle zájmu, přičemž funkce je dostupná například i ve webovém prohlížeči Chrome. Huawei se tedy rozhodl nabídnout podobný informační servis díky spolupráci se společností Squid. [pokračování článku]

Spotify brzy spustí HiFi kvalitu streamu

Tidal poprvé zaujal trh svými funkcemi, kterými se snažil od konkurence odlišit. Streamovací služba tlačila důraz hlavně na kvalitu přenosu zvuku, ale tomu v podstatě nikdo nevěnoval velkou pozornost – s výjimkou audiofilů. Nyní to vypadá, že právě Tidal byl takovým průkopníkem vysoké kvality zvuku. [pokračování článku]

Honor chystá velký návrat, potvrzuje sérii Honor 50

Honor se kvůli sankcím na mateřkou společnost Huawei dostal do stejných problémů, ale nakonec se našlo východisko, které vyústilo v prodej této subznačky. Sice jsme se v poslední době dočkali několika modelů, ale ty jsou jen pro čínský trh. Zřejmě se jedná o poslední modely z původních linií. Pomyslným restartem bude série Honor 50. [pokračování článku]

Projekt Starline od Googlu umí zapůsobit

Google v tomto týdnu představil poměrně hodně novinek nejen pro vývojáře. Pochlubil se také novými TPU (Tensor Processing Unit) pro datová centra, která nasadí koncem tohoto roku. Pochlubil se svým pokrokem v oblasti kvantových počítačů a ukázal projekt Starline. [pokračování článku]

Google představil nové ovládání Android TV, stávající aplikaci zřejmě zruší

Google nemá prsty jen ve smartphonech, hodinkách a noteboocích. Již nějakou dobu se stará i o systém pro chytré televize nazvaný Android TV. K němu také nabízí pro smartphony aplikaci Android TV Remote Control, ale podle posledního vyjádření ji zřejmě zruší. Náhradní řešení ale již existuje. [pokračování článku]

