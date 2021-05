Google představil nový Wear OS, přidává se Samsung

Zdroj: Google

Nějakou dobu se spekulovalo kolem zásadních změnách kolem systému Wear OS pro hodinky od společnosti Google. Asi tou nejpodstatnější zprávou dnešního oznámení je zapojení společnosti Samsung do tohoto ekosystému a také do samotného vývoje. Samsung před nějakou dobou opustil systém Android Wear a nasadil vlastní Tizen OS, ale nyní se vrací do společné hry s Googlem.

Další zajímavou zprávou je zapojení Fitbitu, tedy společnosti, kterou Google koupil. Sice zde byla drobná vylepšení ze strany Googlu, ale až dnes zde máme větší propojení. Nejenže Fitbit nabídne hodinky s Wear OS později v tomto roce, ale také se dočkáme integrace některých fitness funkcí a služeb do platformy Wear OS.

Zřejmě díky nové spolupráci se Samsungem došlo na zapracování spotřeby energie. Toho bylo docíleno úpravou nižších úrovní systému a výsledkem je snížení spotřeby o 30 %. Wear OS bude lépe využívat slabší hardware a také slabší jádra. Nemělo by se to dotknout samotné plynulosti systému, spíše naopak. Wear OS by měl být plynulejší a intuitivnější.

Jak jde vidět na animaci výše, můžeme se těšit i na nové prostředí. Google si připravil změny i pro vývojáře, takže máme očekávat více aplikací a také rozšířenější ekosystém. Konečně jsme se také dočkali oznámení, že hudební služba Youtube Music dostane svou aplikaci pro Wear OS.

Sice se společnost dotkla i možnosti placení, ale neuvedla přesně, jestli dojde k rozšíření do dalších zemí, zejména pak České republiky. V tomto roce tedy můžeme očekávat značné rozšíření portfolia, zejména pak od společnosti Samsung. Jestli se nový systém dostane na starší modely, není zatím jasné. Jakmile se dozvíme další podrobnosti, budeme vás informovat.

