VoLTE u T-Mobile dostává užitečné vylepšení

Mobilní operátoři již oznámili, že v tomto roce v podstatě dojde k vypnutí 3G sítí. To ve výsledku znamená, že pro volání budou klienti používat v zásadě 2G síť. Pokud mají novější zařízení a je schválené v síti pro volání přes LTE, tak se nabízí technologie VoLTE. To je i případ mobilního operátora T-Mobile, který oznámil jednu novinku navíc.

T-Mobile vypne 3G na konci listopadu

VoLTE a tísňové volání

Pokud jde o technologii VoLTE, tak je zde nutné provést testování, nastavení a povolení používání v síti mobilního operátora. Postupem času se rozšiřuje portfolio podporovaných smartphonů, ale zpravidla se to týká jen novějších mobilů. Pokud vlastníte starší zařízení bez podpory VoLTE u T-Mobile, tak při běžném telefonním hovoru se přepne do 3G a nově jen do 2G sítě.

Stejný postup se ale děje i u zařízení s podporou VoLTE a možností používání v síti T-Mobile, pokud dotyčný volá na tísňové linky. T-Mobile oficiálně oznámil, že tísňové linky budou také dostupné na technologii VoLTE. Sice se může zdát vylepšení jako nepatrná novinka, ale když vezmeme v potaz, že přepnutí mobilu do 2G zabere nějaký čas, tak i ušetřené sekundy v rámci používání VoLTE mohou hrát velkou roli.

Prostřednictvím VoLTE budou také fungovat i všechny náležitosti tísňových hovorů, jako je například směrování hovoru na lokální tísňové centrum podle polohy volajícího nebo předání polohy volajícího tísňovému centru.

Vzhledem k tomu, že T-Mobile spouští toto rozšíření jako první, dá se předpokládat, že ostatní mobilní operátoři se přidají v nějakém časovém horizontu.

Zdroj: Tisková zpráva



