Realme Buds Wireless 2 nově s ANC a Sony LDAC

Společnost Realme představila nové produkty Watch 2 Pro, Buds Wireless 2, Buds Wireless 2 Neo a Pocket Bluetooth Speaker. Pojďme se podrobněji podívat na Realme Buds Wireless 2

Realme Buds Wireless 2 sluchátka jsou nástupcem modelu Realme Buds Wireless. Nová generace přichází s podporou aktivního potlačení šumu, a má dokonce kodek Sony LDAC. Ten v praxi nabídne vysoce kvalitní bezdrátové přehrávání hudby a vysoce kvalitní poslech. Alespoň tak přidání funkce vidí společnost Realme.

Mezi klíčové parametry sluchátek patří nové Bluetooth 5.0, Magnetic Instant Connect a Google Fast Pair. Máme zde také vysoce výkonný čip, který nabídne rychlé a stabilní připojení mezi zařízeními a poskytne kvalitní aktivní potlačení šumu. Máme zde též algoritmus, jenž odstraní během telefonních hovorů velké množství okolního hluku.

Najdeme zde ale i herní režim s velmi nízkou latencí 88 ms. Rozhodně stojí za zmínku přítomná voděodolnost IPX5, která zaručuje ochranu proti potu a vodním kapkám. Hmotnost sluchátek se zastavila na 29 gramech. Součástí balení jsou mimo jiné tři různé silikonové konce (S, M a L). Pomocí aplikace realme Link budete schopni sluchátka manuálně nastavit, čímž více přizpůsobíte zvuk. Vše pak doplňuje 135mAh baterie poskytující 22hodinové přehrávání bez ANC, 18 hodin pak s ANC, 11 hodin s LDAC, 10 hodin s ANC + LDAC při 50% hlasitosti.

V prodeji budou následující varianty: Kandi Yellow a Kandi Grey. Cena byla stanovena na 48 dolarů, cca 1 031 Kč. V prodeji sluchátka budou od 6. června.

Zdroj: fonearena.com

