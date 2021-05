Poco M3 Pro 5G je zajímavá novinka s dobrou cenou

Poco M3 Pro 5G; Zdroj: Poco

Poco si dalo na nějakou dobu pauzu, co se týče v představování mobilů, ale v poslední době jsme se dočkali několika zajímavých kousků. Na zmínku stojí například F3 a X3 Pro. Dnes zde máme ale Poco M3 Pro 5G, což je sourozenec modelu Poco M3 z konce minulého roku.

Poco M3 Pro 5G

Poco rozhodně nešetří na designu, minimálně je velmi nápaditý a jen tak mobil nezapadne mezi ostatními. Co se týče specifikací, nabízí se poměrně slušná výbava. Displej má Full HD+ rozlišení s 90Hz obnovovací frekvencí. Sice by mnozí ohrnuli nos nad použitým procesorem Dimensity 700, ale jedná o lepší řadu od Mediateku a má poměrně dobré výsledky. Rozhodně by měl postačit každému majiteli.

Všemu dodává energii baterie s kapacitou 5000 mAh a podporou 18W nabíjení, což je poměrně dobrá hodnota. Dále zde máme podporu 5G sítí a mezi bonusovými funkcemi se nachází například IR senzor i pro ovládání domácí elektroniky.

Co se týče fotografické výbavy, není zde nějak velká nabídka. Hlavní foťák má 48MPx senzor a dále jsou k dispozici dva 2MPx snímače pro dodatečné hrátky. Přední strana má k dispozici 8MPx foťák.

Specifikace Poco M3 Pro 5G

displej: 6,5 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), 20:9, LCD, 90Hz, Corning Gorilla Glass 3

procesor: Dimensity 700

verze: 4GB LPDDR4X RAM + 64GB (UFS 2.2) 6GB LPDDR4X RAM + 128GB (UFS 2.2)

Android 11 + MIUI 12

Dual SIM, microSD

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.79 2 MPx 2 MPx, f/2.4 přední – 8 MPx, f/2.0

čtečka otisků na straně, IR senzor

3.5mm audio jack, FM Radio

rozměry: 161,81 x 75,34 x 8,92 mm, 190 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, NFC

baterie: 5000 mAh + 18W

Nejnižší verze Poco M3 Pro 5G má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 3 700 Kč. Je nyní otázkou, kdy a za kolik se tento model objeví u nás. I tak nepředpokládáme, že by byla cena nějak vysoká. Odhadujeme, že se bude jednat o nejdostupnější model s podporou sítí páté generace na našem trhu.

Zdroj: fonearena.com



