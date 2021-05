Aktualizováno 23. 5.

Společnost Honor již potvrdila existenci série Honor 50, přičemž je známo, že základní model bude vybaven procesorem Snapdragon 778G. Vyšší model zřejmě dostane Snapdragon 888. Nyní se ale konečně objevují údajné snímky nadcházejících novinek, kterých se dočkáme pravděpodobně již v červnu, byť zatím nebylo stanoveno datum.

Novinky nabídnou minimálně tři foťáky na zádech, přičemž hlavní snímač asi bude větší. Na bližší detaily si budeme muset počkat, ale možná Honor nabídne něco víc než jen řádnou dávku megapixelů.

Původní článek 28. 4.

Jedna z největších sociálních sítí v Číně se postarala o přiblížení chystané novinky v podobě telefonu Honor 50 Pro Plus. Přes platformu Sina Weibo jsou k nahlédnutí první klíčové specifikace, které zařízení zařadí do nejvyšších pater mobilního trhu. Datum oficiálního představení sice ještě neznáme, ale odhalení by mělo proběhnout už během měsíce května.

Nejvyšší ambice

Velkým lákadlem bude 6,79palcový AMOLED panel s 2K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon dodá procesor Snapdragon 888 od Qualcommu vedle neupřesněné LPDDR5 paměti RAM nebo úložiště typu UFS 3.1. Překvapivou vlastností se stane zvýšená odolnost konstrukce podložená získanou certifikací IP68. Celkovou výdrž má řídit 4 400mAh baterie doplněná o rychlé 66W dobíjení přes kabel a 50W bezdrátově.

Zatímco vpředu zaparkují dva selfie snímače (32 + 8 MPx), tak zadní část obsadí rovnou čtveřice objektivů (50 + 13 + 8 MPx a ToF senzor). Skener otisků prstů pravděpodobně najde své místo přímo pod displejem. Přestože musíme tyto prvky brát s notnou dávkou rezervy, tak tento model dává smysl, pokud osamostatněná značka Honor chce působit ve všech patrech trhu. Bližší informace bychom mohli očekávat již v nejbližších dnech či týdnech.

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com



Domů » Články » Honor 50 na prvních fotkách [aktualizováno]

reklama reklama