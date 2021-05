Zdroj: Seznam.cz

Mapy.cz budou podporovat export do GPX souboru přímo v mobilu

Mapy.cz v poslední době získávají jednu funkci za druhou, byť některé jsou drobného charakteru, jiné jsou poměrně zásadní. Za zmínku stojí například podpora pro Android Auto. Nyní zde máme na první pohled drobné vylepšení, ale asi potěší mnoho příznivců.

Mapy.cz nově nabízí „osrdíčkování“ fotek

Mapy.cz a GPX

Pakliže patříte mezi náruživé sportovce, nebo pracujete se svými trasami, případně jinými, asi je vám povědomá zkratka GPX. Jedná se o typ XML souboru pro sdílení a uchovávání tras. Podpora je dnes poměrně rozmanitá a například lze GPX soubor použít v chytrých sportovních hodinkách.

Mapy.cz podporují tento typ souboru nějakou dobu, ale jen v případě webové verze. To se ale nyní mění, jelikož podpora přichází přímo do mobilní aplikace v rámci beta testování. Budete si tak moci exportovat například naplánovanou trasu a přes GPX soubor si ji nasdílet do podporovaného zařízení.

Ačkoliv se jedná o drobnou novinku, ale sportovněji naladěné uživatelé potěší, jelikož nebudou muset používat webovou verzi, případně alternativní zdroj na mobilní telefonu. Zatím je vše dostupné v rámci beta testování, ale co nevidět bude k dispozici pro všechny uživatele.



