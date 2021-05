WhatsApp pracuje na podpoře mizejících zpráv pro iOS a Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp aktuálně ve své beta verzi mobilní aplikace poodhalil funkci, která by měla přispět k větší podpoře zaměřené na ochranu soukromí. Nově bychom se tak mohli brzy dočkat mizejících zpráv.

WhatsApp jen omezí fungování, pokud uživatel nepřijme podmínky

WhatsApp umožní nastavení mizejících zpráv

Na webové stránce WAbetainfo se objevily informace o novince, na které WhatsApp pracuje. Tou by měl být takzvaný mizející režim zpráv. Dostupný je v tuto chvíli pro iOS, nicméně v budoucnu by měl být dostupný i pro platformu Android. Aby byla tato funkce aktivní, bude ji nejprve nutné povolit v nastavení aplikace. Zprávy budou mizet jakmile si ji příjemce přečte.

Aktuálně WhatsApp již tuto funkcionalitu má, nicméně funguje tak, že pakliže je aktivní, zprávy mizí v chatech po sedmi dnech. Nově by měla být v nastaven volba zapnutí mizejícího módu, který by mazala zprávy ihned po jejich přečtení. Podle dostupných informací bude nutné nastavení aktivovat nastavení účtu v sekci Soukromí.

Tato novinka je rozhodně vítána obzvlášť poté, co WhatsApp před pár dny uvedl v platnost nové podmínky na ochranu soukromí a tímto krokem si rozhodně svou reputaci, co by bezpečné aplikace, neposílil.

