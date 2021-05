Spotify brzy spustí HiFi kvalitu streamu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Tidal poprvé zaujal trh svými funkcemi, kterými se snažil od konkurence odlišit. Streamovací služba tlačila důraz hlavně na kvalitu přenosu zvuku, ale tomu v podstatě nikdo nevěnoval velkou pozornost – s výjimkou audiofilů. Nyní to vypadá, že právě Tidal byl takovým průkopníkem vysoké kvality zvuku.

Důvodem je, že krátce poté, co společnost Apple oznámila novou bezztrátovou možnost streamování, se do akce pustilo i Spotify. Vůbec nejpopulárnější služba by se HiFi kvality měla dočkat v následujících týdnech.

Poprvé své plány o implementaci HiFi kvality Spotify informovalo v únoru letošního roku. Zdá se ale, že Apple Music vypálilo svému konkurentovi lehce rybník, protože funkci představilo rychleji. S největší pravděpodobností je ale spuštění HiFi kvality na platformě Spotify otázkou času. Na internetu se objevil snímek obrazovky, který odhalil novou ikonu znázorňující vysokou kvalitu. Zda se ale bude jednat o bezplatnou aktualizaci či si uživatelé budou muset za vyšší kvalitu ještě připlatit není jasné. V případě Apple Music šlo jen o aktualizaci.

Doposud bylo Spotify kvalitnější než právě Apple Music. Při nejvyšším možném nastavení by Spotify streamoval až 320 kB /, což je o poznání méně ve srovnání s 256 kB / Apple Music.

