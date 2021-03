To nej z uplynulého týdne #11 – Wear OS, Garmin, Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 a Samsung Galaxy A52 5G; Zdroj: Samsung

Google otevírá Tiles ve Wear OS pro vývojáře

Google sice koupil společnost Fitbit, ale zatím nelze pozorovat nějak významný posun nebo změny v rámci strategie. Mnozí očekávají, že Google představí vlastní hodinky, a možná se tak jednou stane. Dle dostupných informací se na nich pracuje. Mezitím se Google snaží starat o systém Wear OS, a ačkoliv nedávno zavedl nové restrikce, vývojáři nově dostávají šanci vyvinout nové Tiles. [pokračování článku]

HTC Wildfire E3 je další novinka do základní kategorie

Možná marně očekáváme, že by se HTC mohlo vrátit mezi přední výrobce smartphonů. V poslední době jsme se nedočkali top modelu a firma se spíše zaměřuje na nižší příčky. Například na začátku roku jsme se dočkali smartphonu HTC Wildfire E Lite, jehož specifikace už neodpovídají tomuto roku. Nyní zde máme nový přírůstek HTC Wildfire E3. [pokračování článku]

Sony IMX661: nový 128MPx fotoaparát s eliminací zkreslení pohybu a globální závěrkou

Jak už to tak vypadá, Samsung není jediným výrobcem fotoaparátů, který pracuje na nové verzi senzoru. Sony, jakožto největší výrobce fotosenzorů do mobilních telefonů, oznámilo, že chystá nový velkoformátový senzor IMX661 s rozlišením až 127,68 MPx a také globálním systémem závěrky. [pokračování článku]

Signál LTE se rozšířil o další stanici metra

Operátor T-Mobile dnes informoval, že došlo k pokrytí další stanice metra. Jde konkrétně o stanici Radlická, která se podle předchozích zpráv měla dočkat pokrytí právě tento měsíc. Zveřejnil také aktuální mapu pokrytí stanic a tunelů metra, kterou můžete vidět níže. [pokračování článku]

iQOO Neo 5 je nový herní mobil z dílny Vivo

Společnost Vivo se nedávno dostala oficiálně na český trh, přičemž zatím nabízí zástupce střední třídy. Ve svém portfoliu má ale subznačku iQOO, která byla dnes obohacena o model iQOO Neo 5. Firma tento smartphone prezentuje jako herní, ale asi nemůže konkurovat například nedávné novince ROG Phone 5. [pokračování článku]

Google snižuje provizi, vývojáři více vydělají

Pokud jde o vývoj aplikací pro platformu Android, tak vstupní náklady jsou nižší než u Applu. Navíc není potřeba platit roční poplatek. Obě firmy si ale berou procenta z každého prodeje. Minulý rok zavedl Apple změnu, v rámci které snížil svou provizi z 30 % na 15 % za určitých podmínek. Google oznámil, že provede podobnou změnu. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy A52 a Galaxy A52 5G

Samsung se zaměřuje na celou škálu kategorií smartphonů. Nejvíce pozornosti se věnuje top modelům a například modelům s ohebným displejem. Střední třída je ale pro výrobce čím dál významnější a pro Samsung zvláště. Právě mobily Galaxy A se těší čím dál většímu zájmu. Dnes jsme se dočkali rozšíření o modely Galaxy A52 a Galaxy A52 5G. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy A72, foto mobil střední třídy?

Dnes Samsung představil kromě Galaxy A52 a Galaxy A52 5G také model Galaxy A72, která je největším z uvedených novinek. V tomto případě se ale nenabízí podpora sítí páté generace. Dokonce specifikace nejsou dramaticky rozdílné, ale je zde několik vlastností, které stojí za pozornost. [pokračování článku]

Huawei začne vybírat licenční poplatky za využití 5G patentů

Budoucnost společnosti Huawei není nějak moc růžová, jelikož sankce ze strany USA přetrvávají a nevypadá to, že by došlo k nějaké významné změně. Zatím si firma například vystačila s Androidem s nadstavbou EMUI, ale vzhledem k situaci se pracuje na vlastním systému Harmony OS, který je sice zatím postaven na Androidu, ale do budoucna by se měl od něj osamostatnit. S možnostmi výroby smartphonů je na tom společnost celkem špatně, jelikož nemůže spolupracovat s mnohými firmami, nejen z USA. Bylo tak otázkou času, než se začne poohlížet po dalším finančním příjmu. Huawei oznámil, že začne vybírat licenční poplatky za používání 5G technologií. [pokračování článku]

iPhone 12 má problémy s barvami, blednou

Po delší době se ukázalo, že některé modely iPhone 12 ztrácejí barvu z hliníkových rámů, které obklopují celé zařízení. Jak například můžete vidět níže, model PRODUCT (RED) znatelně ztratil svou původní barvu. [pokračování článku]

Bezpečnostní aktualizace na iOS budou možná doručované zvlášť

Operační systém iOS má dnes bezpečnostní aktualizace na novou verzi celého systému iOS. Občas se jedná jen o minoritní update typu iOS 14.4.1, občas jsou ale opravy bezpečnosti zahrnuty ve velkých balících jako iOS 14.0. V budoucnu by se tak mohly tyto opravy oddělit podobně jako na Androidu. [pokračování článku]

Garmin představil chytré hodinky pro golfisty

Garmin uvedl na trh troje chytré hodinky se zaměřením na golf. Cílová skupina je tedy jasná, golfisté. Approach S42, Approach S12 a Approach G12 jsou určeny pro technicky zdatné golfisty, kteří chtějí analyzovat své střely a do budoucna vylepšit svou hru. [pokračování článku]

Dropbox nabídne funkci správce hesel i pro bezplatnou verzi aplikace

Dropbox přichází s novou funkcí, která bude dostupná pro všechny uživatele. To je správce hesel. Vydává se tak zcela opačným směrem než například Lastpass, která nutí své uživatele přejít spíš na placenou verzi. [pokračování článku]

Telegram představil Voice Chats 2.0, bere útokem Clubhouse

Clubhouse je fenomén poslední doby. Tato aplikace nabízí ve své podstatě živé podcasty, kde několik hostů diskutuje a ostatní poslouchají. Samotná služba ale není zcela dostupná. Jednak potřebujete pozvánku a také je k dispozici jen aplikace pro iOS. Díky tomu zbrojí konkurence, jako například Twitter. Do boje jde ale i Telegram, který získal na oblibě v poslední době. [pokračování článku]

V Číně zřejmě našli způsob, jak obejít bezpečnostní funkci v Apple iOS 14.5

Společnost Apple plánuje implementovat od nadcházející verze iOS 14.5 poměrně zásadní bezpečnostní funkci. Ta by měla výrazně omezit možnost sledování uživatelů a jejich dat pro lepší cílení reklamy. [pokračování článku]

Apple nadále vládne trhu s nositelným příslušenstvím

Podle zcela nových prodejních odhadů, které přinesla společnost IDC, má Apple ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku nadále dominantní postavení na trhu s nositelným příslušenstvím. Společnost během čtvrtletí prodala 55,6 mil. kusů nositelných zařízení, čímž si zasloužila 36,2% podíl na trhu. [pokračování článku]

Samsung aktualizuje chytré hodinky Galaxy Watch

V těchto dnech se zdejším majitelům chytrých hodinek od Samsungu, konkrétně modelu Galaxy Watch 46mm (SM-R800), začala nabízet aktualizace softwaru s označením R800XXU1FUB6. Systém Tizen byl povýšen z verze 4.0.0.7 na 5.5.0.1 a uživatelské prostředí One UI z verze 1.5 na 2.0. Celá aktualizace má velikost kolem 300 MB. [pokračování článku]

