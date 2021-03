Vinyls je minimalistická aplikace pro milovníky vinylových desek

Vývojáři, kteří stojí za twitterovým klientem Aviary, spustili novou aplikaci. Řeč je konkrétně o Vinyls a jedná se o velice minimalistickou aplikaci, která při přehrávání skladby zobrazuje rotující vinyl. Bohužel pro některé, aplikace je určena pouze pro předplatitele služby Apple Music.

Aplikace během přehrávání nabízí několik animací, tudíž budete mít malý pocit, že máte k dispozici opravdový vinyl. Jsou to samozřejmě silná slova, ovšem cílovou skupinou budou opravdu lidé, kteří mají rádi vinylové desky.

V aplikaci je také několik vylepšení, díky nimž vypadá ještě lépe. Můžete například vinyl tzv. drhnout vpřed a vzad, čímž pohybujete časovou osou. Vinyls také podporuje AirPlay, více oken na iPadu, widgety, tmavý režim, klávesové zkratky a další. Majitelé Maců s M1 si mohou aplikaci také stáhnout, protože aplikace je vytvořená pro iOS a iPadOS. K dispozici je aplikace ve všech zemích, kde je možné používat Apple Music, a pro některé funkce vyžaduje předplatné Apple Music.

