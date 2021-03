Huawei začne vybírat licenční poplatky za využití 5G patentů

Zdroj: Huawei

Budoucnost společnosti Huawei není nějak moc růžová, jelikož sankce ze strany USA přetrvávají a nevypadá to, že by došlo k nějaké významné změně. Zatím si firma například vystačila s Androidem s nadstavbou EMUI, ale vzhledem k situaci se pracuje na vlastním systému Harmony OS, který je sice zatím postaven na Androidu, ale do budoucna by se měl od něj osamostatnit. S možnostmi výroby smartphonů je na tom společnost celkem špatně, jelikož nemůže spolupracovat s mnohými firmami, nejen z USA. Bylo tak otázkou času, než se začne poohlížet po dalším finančním příjmu. Huawei oznámil, že začne vybírat licenční poplatky za používání 5G technologií.

Patenty jako zdroj příjmů

Huawei investuje obrovské prostředky do vývoje technologií, které následně používá ve svých zařízeních a také je nabízí partnerům. Dle oficiálního vyjádření zatím v této oblasti nebyla strategie výdělku, ale to se mění. Huawei začne vyjednávat se všemi firmami, které používají technologie 5G, zejména pak ty, co jsou založeny na patentech společnosti Huawei. Cílem je získání licenčních poplatků za každé prodané zařízení.

Nejedná se o neobvyklé jednání. Takovýmto způsobem například vydělává i Microsoft na každém prodaném smartphonu s Androidem. V případě Huawei byl nastaven strop poplatků za každý smartphone. Výrobci tak budou maximálně platit 2,5 dolarů za každé zařízení, takže přibližně 55 Kč. Huawei očekává, že tato strategie mu přinese 1,2 až 1,3 miliardy dolarů za poplatky z let 2019 až 2021.

Vzhledem k tomu, že společnost vlastní sto tisíc aktivních patentů, přičemž dle některých odhadů 3007 se přímo týká 5G technologie, má poměrně velkou šanci na získání dodatečného příjmu. Ačkoliv došlo k oznámení, co nyní Huawei plánuje, ještě to automaticky neznamená, že každý výrobce ihned bude platit dané licenční poplatky.

Je docela možné, že se objeví soudní spory, které se mohou táhnout i několik let. Případně vyjednávání o poplatcích bude zdlouhavé. Ostatně Huawei se musí dohodnout s každou společností. Má poměrně dobrou šanci na úspěch, jelikož maximální výše poplatku je stanovena, ale může být klidně i nižší. Dobrou zprávou je, že samotný výše je menší, než co si žádají konkurenti jako Nokia, Ericsson, Qualcomm, Samsung a další.

Jestli se licenční poplatky odrazí na ceně smartphonů, nelze zatím říci. Vše bude záležet na výrobcích smartphonů.

