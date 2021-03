Garmin představil tři chytré hodinky pro golfisty

Garmin uvedl na trh troje chytré hodinky se zaměřením na golf. Cílová skupina je tedy jasná, golfisté. Approach S42, Approach S12 a Approach G12 jsou určeny pro technicky zdatné golfisty, kteří chtějí analyzovat své střely a do budoucna vylepšit svou hru.

Všechna tři zařízení nabízejí 42 000 golfových hřišť po celém světě, takže si uživatel bude moci opravdu nastavit aktuální hrací plochu. Mezi společné funkce navíc patří Green View, který pomůže lépe číst tzv. putt, a kompatibilita s aplikací Garmin Golf pro nahrávání výsledků. Garmin Approach S12 a S42 jsou již v prodeji, model G12 bude k dispozici v následujících 3-5 týdnech.

Approach S42 je určen pro serióznější golfisty. Je vybaven 1,2palcovým barevným dotykovým displejem. K dispozici je funkce AutoShot, která golfistům umožňuje sledovat a automaticky zaznamenávat vzdálenosti střel. Uživatelé mohou nosit hodinky na golfovém hřišti i mimo něj a prohlížet si chytré upozornění a funkce pro sledování aktivit, které zahrnují kroky, spánek, kalorie, vibrační upozornění, pohybovou lištu a integrované sportovní profily. Hodinky na jedno nabití vydrží až 5 hodin (při aktivním GPS) a 10 dní (bez GPS). Hodinky zakoupíte za 299,99 dolarů (cca 6 567 Kč bez DPH).

Naopak Garmin Approach S12 cílí na golfové nadšence a začátečníky. Zařízení nabízí 1,3palcový displej s vysokým rozlišením čitelným na přímém slunečním světle. Poskytuje režim zobrazení velkých čísel, což by v praxi mělo usnadnit analýzu vašich výkonů – vše bude na jednom místě. Výdrž při aktivním GPS by měla činit až 30 hodin. Hodinky je možné zakoupit za 199,99 dolarů (cca 4 378 Kč bez DPH). Doba přepravy je stanovena na 1-2 týdny.

Model G12 je pak spíše GPS golfový kapesní počítač. Nabízí 1,3palcový displej s vysokým rozlišením nebo třeba speciální poutko pro nošení na opasku nebo kolem krku. Nabízí stejné funkce, jako model S12. Jakmile bude k dispozici, prodávat se hodinky budou za 149,99 dolarů (cca 3 283 Kč bez DPH).

Zdroj: pocketnow.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!