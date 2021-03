Apple nadále vládne trhu s nositelným příslušenstvím

Podle zcela nových prodejních odhadů, které přinesla společnost IDC, má Apple ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku nadále dominantní postavení na trhu s nositelným příslušenstvím. Společnost během čtvrtletí prodala 55,6 mil. kusů nositelných zařízení, čímž si zasloužila 36,2% podíl na trhu.

Jedná se o totožný trhový podíl, který Apple zaznamenal ve stejném čtvrtletí roku 2019. Rozdíl ale je, že celkové dodávky vzrostly z původních 43,7 mil. kusů na aktuálních 55,6 mil. kusů. Konkurenti se Applu v podstatě ani nepřiblížili. Druhé Xiaomi prodalo odhadem 13,5 mil. nositelných zařízení, čímž zaujalo 8,8% podíl na trhu. Třetí Samsung se chlubí s 13 mil. kusy a Huawei pak s 10,2 mil. kusy.

Prodeje Apple Watch dle odhadů také vzrostly, zhruba o 45,6 % díky různým cenovým intervalům u Apple Series 6, SE a Series 3. Během čtvrtletí narostly prodeje AirPods, AirPods Pro a AirPods Max. Po celý rok 2020 dodala společnost Apple 151,4 mil. kusů nositelných zařízení a tím zaujala 34,1% podíl na trhu. Xiaomi za celý rok prodalo 50,7 mil. kusů, Huawei 43,5 mil. a Samsung 40 mil. kusů.

