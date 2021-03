Bezpečnostní aktualizace na iOS budou možná doručované zvlášť

Zdroj: Dotekomanie.cz

Operační systém iOS má dnes bezpečnostní aktualizace na novou verzi celého systému iOS. Občas se jedná jen o minoritní update typu iOS 14.4.1, občas jsou ale opravy bezpečnosti zahrnuty ve velkých balících jako iOS 14.0. V budoucnu by se tak mohly tyto opravy oddělit podobně jako na Androidu.

Bezpečnostní aktualizace se možná osamostatní

Kód nové betaverze iOS 14.5 naznačuje, že Apple údajně pracuje na tomto rozdělení aktualizací. V budoucnu by tak bylo možné zaškrtnout v nastavení doručování pouze bezpečnostních aktualizací, jako to ilustruje obrázek níže. Je však možné, že by se bezpečnostní aktualizace instalovaly zcela automaticky na pozadí.

Oddělení bezpečnostní aktualizací od hlavních by přineslo benefit také pro uživatele, kteří nechtějí z nějakého důvodu aktualizovat svoje zařízení. Ti by tak stále mohli dostávat bezpečnostní aktualizace, ale přitom by stále běželi na starší verzi iOS (která může být na starším iPhonu třeba rychlejší). Podobně to dnes již funguje na macOS.

