iPhone 12 má problémy s barvami, blednou

Po delší době se ukázalo, že některé modely iPhone 12 ztrácejí barvu z hliníkových rámů, které obklopují celé zařízení. Jak například můžete vidět níže, model PRODUCT (RED) znatelně ztratil svou původní barvu.

Boční strana iPhonu 12, poblíž tlačítka napájení, vybledla do oranžového odstínu. Vyblednutí je více než znatelné, tudíž si postiženého místa všimnete takřka ihned. iPhone byl podle všeho používán pouze v průhledném pouzdře, takže je vyloučeno například tření ruky nebo kalhot. Podobné zprávy ale šířili také uživatelé iPhone 11 a iPhone SE 2. Někteří si u iPhone 11 stěžovali na ztrátu barev v oblasti okrajů, přičemž bylo zařízení po celou dobu používáno v průhledném pouzdře.

Zatímco iPhone 12 trpí hlavně s červenou variantou, iPhone 11 a iPhone SE 2020 má problémy u všech barevných variant. Někteří spekulují, že může jít o UV záření umožněné průhledným krytem, ale problém bude pravděpodobně daleko složitější.

Apple pravděpodobně bude vyblednutí barev považovat jen za kosmetický problém, takže není jisté, zda budou zařízení zdarma vyměněna.

Zdroj: macrumors.com

