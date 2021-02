To nej z uplynulého týdne #7 – Android 12, ViVo v Česku, návrat BlackBerry

Moto G30; Zdroj: Motorola

Samsung Galaxy F62 je novinka se 7000mAh baterií

Samsung se již nebojí nabízet smartphony s větší kapacitou baterie. Důkazem může být loňský model Galaxy M51, který má k dispozici rovnou 7000 mAh. Dnes jsme se dočkali představení novinky Galaxy F62, která má stejnou velikost baterie, ale není to jediný zajímavý parametr tohoto modelu. [pokračování článku]

Essential vstane z mrtvých? Novým vlastníkem značky je Nothing

Společnost Essential vstoupila na trh s jediným smartphonem, který měl své nedostatky, ale co se týče podpory, dostával aktualizace rychleji než Pixely od Googlu. Zakladatelem byl Andy Rubin, přičemž plánoval i netradiční mobil Gem a také nejrůznější chytré produkty do domácnosti. Bohužel Essential ukončil své působení a došlo ke zrušení jakékoliv podpory i pro software. Svitla naděje, že by se značka Essential mohla vrátit. [pokračování článku]

Moto G10 je novinka s větší baterií a odolností vůči vodě

Smartphony Motorola se tento rok rozšíří o odolné smartphony díky spolupráci se společnosti Bullitt. Mezitím zde ale máme novinku s označením Moto G10, která bude zapadat do nižší kategorie, a to nejen z pohledu specifikací. Bude zejména lákat na větší kapacitu baterie, ale není to jediná specifikace, která by mohla zaujmout. [pokračování článku]

Moto G30 oficiálně – lepší procesor, rychlejší nabíjení

Společnost Motorola dnes představila novinku Moto G10, která zapadne do nižší cenové kategorie. Kromě toho jsme se dočkali i modelu Moto G30. Už jen podle označení je jasné, že se jedná o lépe vybavený model, ale pokud byste oba dali vedle sebe, asi byste měli problém rozeznat, který je který. [pokračování článku]

LastPass dramaticky mění podmínky pro účty zdarma

Pokud jde o správce hesel, nabízí se každému uživateli několik variant. Microsoft i Google mají svá řešení, přičemž jsou zdarma. Na trhu ale existují i konkurenční produkty, jako je například LastPass. Ten má k dispozici i placené verze, kde například dostanete i 1 GB šifrovaného prostoru, vylepšené sdílení a nejrůznější další funkce navíc. Verze zdarma nebyla nějak zásadně omezená, ale to se nově mění. [pokračování článku]

Nové Garmin Enduro ohromí výdrží až 65 dní

Společnost Garmin dnes představila zbrusu nové hodinky Enduro. Pochlubit se mohou špičkovou výbavou, jakou disponují nejvyšší modely řady Fenix a také vysokou výdrží baterie na jedno nabití. Výrobce uvádí až 65 dní. [pokračování článku]

SHAREit – aplikace pro sdílení souboru trpí závažnou bezpečnostní chybou

Další populární aplikace, která má na kontě více než miliardu stažení, trpí závažnou bezpečnostní chybou. Tou je aplikace SHAREit, která slouží pro rychlé sdílení souborů mezi platformami a sociálními kanály. [pokračování článku]

Youtube na tento rok plánuje několik změn

V tomto roce můžeme očekávat novinky v rámci služby Youtube. Google dnes vydal tiskovou zprávu, která nastiňuje některé změny a funkce, které se dotknou diváků i samotných tvůrců. Dalo by se říci, že se nyní společnost zaměřuje spíše na vybudování pevnějších základů. [pokračování článku]

Oficiálně: čínský gigant vivo vstupuje na český trh

V evropských zemích a zejména pak u nás značka vivo není příliš známá. Například ale Oppo, OnePlus či realme vám už ale jistě známé jsou. vivo totiž patří do koncernu BBK, pod který spadají také oni zmínění 3 výrobci, kteří na našem trhu již nějakou dobu působí. Samotné vivo je 5. největší producent smartphonů na světě, pokud by se ale veškeré dceřiné značky spojily, máme před sebou bezkonkurenčně největšího výrobce. Společnost vivo oznámila oficiální vstup k nám na český trh. [pokračování článku]

Obchod Play umí sdílet aplikace bez internetového připojení

Po několika měsících od oznámení se začíná šířit nová funkce pro přímé sdílení aplikací a her skrze aplikaci Obchod Play. Můžete takto poslat instalační soubor do dalšího zařízení bez nutnosti připojení k internetu. Sdílení jako takové je realizováno skrze funkci Nearby Share. [pokračování článku]

Mobilní videohovory za poslední rok zaznamenaly nárůst až o 50 %

Pandemie COVID-19 mění život každého z nás. Lidé tráví více času doma, pracují na home officech a setkávání lidí se více přesouvá z osobního kontaktu do kontaktu online. Podle nové studie zaznamenávají videohovory za poslední rok až 50% nárůst oproti období před pandemií. [pokračování článku]

Samsung přináší některé funkce Galaxy S21 na starší zařízení v rámci OneUI 3.1

Samsung letos u modelů Galaxy S21 představil několik novinek v systému Android v rámci nadstavby OneUI. Nová verze 3.1 přinesla například pokročilejší režim Single Take, mazání objektů z fotografií a další novinky. Některé z nich se nyní dostanou i na starší telefony Samsung. [pokračování článku]

Novinky v Androidu 12 – lupa, widgety a konec černého vzhledu?

V tomto týdnu Google představil první vývojářskou verzi nadcházejícího Androidu 12. Zatím není určená pro běžné používání a má posloužit hlavně vývojářům pro úpravu nebo vytváření aplikací. I tak obsahuje novinky pro běžné uživatele. Některé se mohou ještě změnit, případně zmizet a možná se nové objeví v nějaké další verzi. Dnes zde máme další seznam změn a úprav. [pokračování článku]

Chrome bude konzumovat méně operační paměti

Google nedávno představil výrazné vylepšení webového prohlížeče Chrome. Hlavní novinkou bylo menší zatížení zařízení díky lepší správě zdrojů. Další posun se ale již chystá a možná již letos se dočkáme dalšího posunu. Vývoj ale nejde zcela dle představ a není jasné, kdy se podaří vylepšit všechny komplikace. [pokračování článku]

Nové macbooky s procesory M1 se stávají terčem hackerů

Nové macbooky, vybavené novými procesory M1 z dílny Applu, se na trhu příliš dlouho neohřály a už se stávají terčem prvních útoků hackerů. Upozorňuje na to bezpečnostní expert společnosti Objective-See – Patrick Wardle. Nástrojem útoků je škodlivý software vytvořen speciálně pro čipy M1. [pokračování článku]

