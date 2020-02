Společnost Essential končí, projekt „otce“ Androidu nevyšel

Dnes jsme se z ničeho nic dozvěděli, že společnost Essential končí. Založil ji Andy Rubin, který je považován za otce systému Android. Prvně jej koncipoval pro foťáky, ale následně pod odkoupení společností Google došlo k přetvoření plánu a dnes se jedná o nejrozšířenější operační systém mezi smartphony. Andy Rubin následně odešel z Googlu a založil několik firem, mezi kterými byla společnost Essential. Ta krátce na to představila svůj první a dnes již jediný smartphone Essential PH-1.

Essential zmizí kompletně

Ještě nedávno se Andy chlubil novým projektem Gem a očekávali jsme, že se dozvíme trochu více informací. Mnozí viděli v novince naději k návratu na trh, jelikož společnost po celou svou dobu existence vydala jen jedno zařízení. Dočkali jsme se nejrůznějších slibů, ale nikdy jsme se nedočkali jakýchkoliv nových produktů.

Sice projekt Gem asi nebyl to pravé ořechové, ale tak trochu jsme doufali, že dojde na představení Essential PH-2. Ostatně s prvním mobilem Essential udával tempo, jelikož jsme se dočkali ukázkové podpory v případě vydávání aktualizací systému. Mnohdy totiž výrobce předběhl i samotný Google.

Bohužel dnes je tomu konec. Společnost ohlašuje, že oficiálně končí, což má dopad i na jediný smartphone. Ten obdržel v tuto chvíli únorovou bezpečnostní záplatu, přičemž se stává poslední. Jakékoliv další aktualizace nebudou dostupné. Mobil sice bude fungovat dál, ale nový systém již nebude k dispozici. Zde se uživatelé budou muset společnost na komunitu.

Konec firmy se dotkne i aplikace a služby Newton Mail. Současní uživatelé budou moci službu používat až do 30. dubna. Zde tedy budou muset zvolit nějakou jinou alternativu. Společnost dále vydává zdrojové kódy k mobilu, aby aspoň komunita dostala šanci.

Končí tak jedna epizoda společnosti, od které se čekalo hodně, ale nakonec jsme se dočkali jednoho mobilu s perfektními aktualizacemi. Není známo, jestli se Andy Rubin znovu pokusí o nějaký návrat do mobilní sféry. Ostatně by to neměl ani moc jednoduché po tomto neúspěchu a nejrůznějším obvinění ze sexuálního obtěžování.

