Mobilní videohovory za poslední rok zaznamenaly nárůst až o 50 %

Pandemie COVID-19 mění život každého z nás. Lidé tráví více času doma, pracují na home officech a setkávání lidí se více přesouvá z osobního kontaktu do kontaktu online. Podle nové studie zaznamenávají videohovory za poslední rok až 50% nárůst oproti období před pandemií.

Lidé v období pandemie spolu více komunikují online

Podle studie společnosti Juniper Research za rok 2020 dosáhl počet uživatelů využívajících mobilní video hovory celosvětově počtu 1,8 miliardy. Pro srovnání v roce 2019 se jednalo o počet zhruba 1,2 miliardy. Tento trend jasně poukazuje na to, že lidé spolu komunikují stále více online.

Podle studie zabývající se video a hlasovými hovory skrze mobilní technologie, kterou vypracovala společnost Juniper, se i nadále očekává růstový trend. Studie předpovídá, že do roku 2025 by mohl počet uživatelů vzrůst až na 4,5 miliardy, což představuje 50% celosvětový podíl uživatelů využívajících mobilní služby operátorů.

Podle zprávy lze očekávat, že v blízké budoucnosti největší růst využití videohovorů zaznamenají Severní Amerika a Evropa. Podle předpokladu by do roku 2025 mělo více než 70 % lidí využívajících mobilní služby využívat řešení pro video hovory. Je to dané tím, že většina jich vlastní chytré mobilní zařízení, a také dostupností služeb a kvalitního internetového připojení.

Společnost provádějící výzkum rovněž doporučuje se zaměřit na integraci hlasových a video služeb do chytrých zařízení. Díky tomu by se měla zvýšit kvalita a dostupnost služeb. Rovněž je zde doporučení pro provozovatele mobilních sítí, kteří by se měli zaměřit na neustálé zkvalitňování mobilních sítí. Ty by tak měly být připraveny na stále se zvyšující provoz a měly by poskytnout maximální kvalitu v oblasti zajištění video a hlasových hovorů.

