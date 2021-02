Mobily Motorola se rozšíří o odolné modely

Zdroj: Bullitt

Výrobci smartphonů hledají nejrůznější způsoby, jak obohatit nabídku zařízení. Mnoho společností investuje nemalé finanční prostředky do vývoje. Mezi další strategie například patří možnost licencování. Touto cestou se nyní vydává i Motorola, kterou vlastní Lenovo.

Motorola a Bullitt

Společnosti Motorola a Bullitt se dohodly na globálním partnerství, které se týká licencování smartphonů Motorola, respektive samotné značky. Ve výsledku to znamená, že Bullitt bude vyrábět určité modely, ale na trh se dostanou pod označením Motorola.

Bullitt se již nyní stará o výrobu smartphonů značek CAT, Kodak a také Land Rover. Firma má dlouholeté zkušenosti právě s odolnými smartphony, což je nejvíce vidět u modelů CAT. Bullitt doslova potvrzuje, že se dočkáme smartphonů z kategorie odolných zařízení. Jedná se o globální partnerství, takže tyto novinky budou dostupné všude, předpokládáme že i u nás.

Motorola jednu chvíli měla odolnější zařízení s přívlastkem Force, ale je to již několik let, co se na tuto kategorii nezaměřuje. Bullitt to má zřejmě napravit. Zatím není zcela jasné, kdo se bude starat o marketing a dostupnost smartphonů. Lze předpokládat, že tyto nové odolné smartphony budou vybaveny softwarem od Motoroly, která by se měla starat i o podporu. Zatím si tedy musíme počkat na první odolný smartphone značky Motorola vyrobený společností Bullitt.

