Moto G10 je novinka s větší baterií a odolností vůči vodě

Smartphony Motorola se tento rok rozšíří o odolné smartphony díky spolupráci se společnosti Bullitt. Mezitím zde ale máme novinku s označením Moto G10, která bude zapadat do nižší kategorie, a to nejen z pohledu specifikací. Bude zejména lákat na větší kapacitu baterie, ale není to jediná specifikace, která by mohla zaujmout.

Motorola Moto E6i je upravená loňská novinka

Odolnost a slušná dávka energie

Kapacita baterie se zastavila na hodnotě 5000 mAh, přičemž pro nabíjení je možné použít 10W technologii. Vzhledem k HD+ rozlišení displeje můžeme odhadovat, že Moto G10 vydrží při běžném používání přibližně dva dny na jedno nabití, ale asi se takový uživatel bude moci dostat na lepší výsledek.

Mezi bonusovými vlastnostmi najdeme u Moto G10 dokonce certifikaci IP52, což značí, že voda neublíží samotnému zařízení, ale na ponoření to není. Minimálně byste měli mít jistotu, že například vlhkost nebo déšť neublíží. O výkon se zde stará procesor Snapdragon 460, který má k dispozici 4 GB operační paměti. Úložiště se nabízí až o velikosti 128 GB, přičemž nechybí možnost rozšíření.

Motorola u tohoto modelu zdůrazňuje dobrou spolupráci s Googlem, což dokazuje použitím Androidu 11 a také dedikovaným tlačítkem pro asistenta. Ten ale zatím není k dispozici v češtině, takže využití nebude mít v našich končinách takové využití.

Specifikace Moto G10

displej: 6,5 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), IPS

procesor: Snapdragon 460

RAM: 4 GB

úložiště: 64/128 GB + microSD

Dual SIM

Android 11

Foťáky: zadní -48 MPx, f/1.7 8 MPx, f/2.2 2 MPx, f/2.2 makro 2 MPx, f/2.2, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

IP52, 3.5mm jack, Google tlačítko

čtečka otisků prstů

LTE, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC, WiFi

rozměry: 165,22 x 75,73 x 9,19 mm, 200 gramů

baterie: 5000 mAh + 10W

Motorola Moto G10 má nastavenou cenu na 3 990 Kč, přičemž dostupnost v českých obchodech bude v horizontu několika týdnů.

