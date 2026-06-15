Google Fotky dostanou nové funkce a jednu sekci navíc

• 15. 6. 2026#iOS
Google Fotky dostanou nové funkce a jednu sekci navíc

Zdroj: Dotekomanie.cz

Naposledy jsme se dočkali představení několika AI novinek u aplikace a služby Google Fotky. Nyní zde máme ochutnávku funkcí, které se aktuálně připravují.

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Lepší práce

Samotná aplikace Google Fotky dostane jednu funkci, díky které bude práce s dalšími aplikacemi o něco jednodušší. Pokud jste chtěli vložit fotku z této aplikace do jiné, museli jste buď použít funkci sdílení, nebo v druhé aplikaci najít způsob, jak vložit fotku. Nově se v budoucnu nabídne možnost kopírování fotky. Udělá se tedy kopie do schránky, takže pak bude stačit jednoduše přejít do druhé aplikace a vložit ji. Tato možnost nebude jen skrze nové tlačítko, bude stačit i podržení prstu na fotce nebo obrázku pro získání možnosti pro zkopírování.

google photos new copy 4 385w 864h jpg google photos new copy 6 385w 864h jpg

Zdroj: androidauthority

Aplikace Google Fotky také slouží pro vytváření nového obsahu, tedy s využitím toho existujícího. Již nějakou dobu nabízí možnost tvoření koláží. Právě u této funkce se chystá několik změn. V první řadě se pracuje na úpravě okrajů, ale toto ještě není hotové. Zatím se ale můžete podívat, jak se změní rozhraní. Vývojáři zakomponují kategorie, aby bylo jednodušší si vybrat vhodný styl.

google photos collages templates 1 watermarked 385w 864h jpg google photos collages templates 2 watermarked 385w 864h jpg google photos collages templates 3 watermarked 385w 864h jpg

Zdroj: androidauthority

Poslední novinka už nyní míří k uživatelům. Jde o novou sekci pro nálepky, které si tvoříte z fotek a obrázků. Nic podstatnějšího se zde neodehrálo, ale na druhou stranu to může pomoci v organizaci.

Google Photos stickers history 1 Google Photos stickers history 2 Google Photos stickers history 3

Zdroj: 9to5google

Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com, androidauthority.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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