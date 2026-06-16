Alza Slevy až 61 %: Moderní kancelář a domácí pracoviště v akci

Optimalizace pracovního prostředí má přímý vliv na produktivitu, pohodlí i zdraví při dlouhých hodinách strávených u počítače. Internetový obchod Alza přichází s rozsáhlou vlnou slev na vybavení do kanceláří i domácích pracoven. Správná volba ergonomického nábytku a spolehlivé techniky dokáže výrazně zefektivnit každodenní pracovní procesy. Hlavní výhodou této časově omezené nabídky je možnost kompletně inovovat své zázemí za výrazně výhodnějších podmínek, přičemž veškeré akční položky jsou dostupné do vyprodání skladových zásob.
Ergonomické židle a křesla
Dlouhodobé sezení vyžaduje kvalitní oporu těla, která minimalizuje únavu a předchází bolestem zad. Správně zvolená ergonomická židle či herní křeslo poskytuje nezbytnou variabilitu nastavení, od bederních opěrek až po prodyšné síťované materiály. V aktuální nabídce se nachází široké spektrum modelů, které kombinují moderní design s anatomickými požadavky na zdravé sezení.
- Cougar Armor EVO Royal (-61 %)
- HOMEPRO Navon šedá (-53 %)
- HOMEPRO Navon černá (-53 %)
- SONGMICS 81155 černá (-32 %)
- SONGMICS 81157 černá (-32 %)
- MOSH AirFlow 702 modrá (-27 %)
- MOSH Airflow 502 šedá (-27 %)
- HOMEPRO Faron šedé (-26 %)
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Výškově nastavitelné a klasické pracovní stoly
Dynamická změna polohy během dne je klíčem k udržení energie a soustředění. Moderní výškově nastavitelné stoly umožňují plynulé střídání práce vsedě a vestoje díky pokročilým elektrickým pohonům. Pro tradičněji orientovaná pracoviště jsou k dispozici stabilní stoly s dostatečnou plochou a robustní konstrukcí, které zajistí pevný základ pro veškerou vaši elektroniku a dokumenty.
- AlzaErgo Fixed Table FT1 černý + deska 140×80 cm lamino kaštan (-50 %)
- AlzaErgo Table ET6 AiO Charge 118×60 cm bílý (-30 %)
- AlzaErgo Table ET7 Heavy Duty bílý (-25 %)
- LEITZ Ergo elektrický 140 x 80 cm, bílý (-15 %)
- FALCO Office 80400/71, dub sonoma / stříbrný (-10 %)
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Kancelářská technika a zpracování dokumentů
Efektivní správa papírové agendy se neobejde bez spolehlivých přístrojů pro tisk, skartaci či laminaci. Rychlé zpracování smluv, bezpečné znehodnocení citlivých dat a ochrana důležitých dokumentů před poškozením jsou pilíři každé fungující kanceláře. Výběr moderní techniky zaručuje vysokou rychlost, nízké provozní náklady a maximální uživatelský komfort.
- DOWELL DWL-4BF PRO (-30 %)
- Fellowes AutoMax 90 M (-18 %)
- GBC Series 2 240HS A3 (-10 %)
- Fellowes Helios 60 (-10 %)
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Tiskárny a multifunkční zařízení
Kvalitní tiskový výstup je nezbytný jak pro firemní prezentaci, tak pro domácí administrativní úkony. Moderní inkoustové i laserové tiskárny nabízejí vysoké rozlišení, bezdrátové připojení a multifunkční řešení zahrnující skenování a kopírování. Mezi zlevněnými modely lze nalézt jak úsporná tanková zařízení pro velkoobjemový tisk, tak přenosné fotografické varianty pro okamžitý tisk vzpomínek.
- HP ENVY Photo 7230 All-in-One printer (-28 %)
- HP Smart Tank Wireless 670 All-in-One (-20 %)
- HP Color LaserJet Pro 4202dn (-19 %)
- Xerox B110BI (-15 %)
- Liene Pearl 5×7,6 cm (2×3 Inch Photo Printer) + 50 ks Zink fotopapíru (-15 %)
- HP ENVY Photo 7930 All-in-One printer (-15 %)
- Brother HL-L1232WE Toner Benefit (-10 %)
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3D tisk a kreativní technologie
Pokročilé metody prototypování a domácí kreativní tvorby se stávají stále dostupnějšími. Současná generace 3D tiskáren a laserových gravírovaček vyniká vysokou přesností, rychlým sestavením a intuitivním softwarem. Tato zařízení umožmlují realizaci složitých trojrozměrných projektů i precizní práci s nejrůznějšími materiály přímo na pracovním stole.
- Flashforge AD5X (-15 %)
- Flashforge Adventurer 5M Pro (-15 %)
- TOOCAA NOVA Basic-20W (-10 %)
- Flashforge Adventurer 5M (-10 %)
- Creality Hi (-5 %)
- Creality K2 Plus (-5 %)
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Další zajímavé výběry
Všechny výše uvedené kategorie představují ucelená řešení pro modernizaci vašeho pracovního i tvůrčího prostředí. Investice do nového nábytku a technologického zázemí se dlouhodobě vrací v podobě vyšší efektivity práce a lepšího zdraví.
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