Dotekománie doporučuje #106 – launcher Lawnchair 2

Skalní fanoušci si ještě budou pamatovat seriál „Dotekománie doporučuje“. Po čtyřleté pauze se jej pokusíme vrátit, ale tentokrát se můžete zapojit i vy. Stačí do komentářů doporučit aplikace a třeba se dostane do výběru, tedy do tohoto seriálu. Do nového dílu jsem se rozhodl napsat o launcheru Lawnchair 2, který v poslední době využívám na všech mobilech, pokud nemám k dispozici Pixel launcher. Ten je samozřejmě v Obchodě Play v upravené komunitní verzi, ale jednoduše mi nevyhovuje.

Lawnchair 2

Na launchery pro Android smartphony mám poněkud jednoduché požadavky. Musí nabízet jednoduchý vzhled, Google Feed na boční straně a jednoduchá gesta. Také si potrpím na co nejsnadnější nastavení, respektive abych nemusel mnoho dělat hned po nainstalování. To vše splňuje v mém případě Lawnchair 2.

V první řadě vždy nastavuji Google Feed plochu, která se má zobrazovat na pravé straně od domácí obrazovky. Na většině mobilů, které již mají tuto implementaci ve svém nativním launcheru, není potřeba cokoliv nastavovat. V případech, kdy výrobce nedoplnil Google Feed, je zde možnost manuální instalace.

Dále si cením „glance“ widgetu na Pixelech, kde se zobrazuje čas, datum, teplota a také užitečné informace. Lawnchair 2 má svou alternativu, která supluje tento widget, přičemž e zde podpora i pro informování o notifikacích. Jedná se o malou funkcionalitu, ale relativně užitečnou.

Dlouhou dobu jsem používal Nova Launcher, ale jeho nastavení mi přijde poněkud chaotické, spíš není dle mého vkusu. V případě dnešní doporučené aplikace se nabízí jednoduché prostředí nastavení, ale obsahuje skutečně mnoho možností. Od definování mřížky, kolik aplikací se má zobrazit, až po možnost instalace vlastních ikon. Také si můžete nastavit gesta, ale na některých mobilech se mohou trochu hádat se systémovými. Zpravidla ale fungují poměrně dobře.

Seznam aplikací je zde standardní, ale je možné si vytvořit kategorie. Ty jsou buď automatické, nebo si můžete určit, jaká má být v které sekci. Mnohé potěší, že je vše přeložené do češtiny a také je aplikace zcela zdarma. Pokud máte root na svém telefonu, nabízí několik drobností, jako třeba odstranění hodin na ploše.

Vzhledem k tomu, že Lawnchair 2 má rozsáhlejší možnosti nastavení, oceníte, že si můžete aktuální zazálohovat a případně obnovit, pokud se vám něco nepovede. Lawnchair 2 se mi natolik osvědčil, že zvažuji vyměnit Pixel launcher za tento.

