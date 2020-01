Dlouho společnosti vydávaly jedno zařízení za druhým, přičemž se nějak moc nezajímaly o názory těch nejskalnějších fanoušků. S rozmachem sociálních sítí ale bylo jasné, že firmy musí naslouchat a začít komunikovat s komunitou, která je podporuje. Proto se mnohé společnosti rozhodly vytvořit speciální komunitní projekty a weby, do kterých se zapojují fanoušci. Ti následně dostávají přístup k beta verzím softwaru, dostávají informace navíc a mohou případně i rozhodovat, na co se má společnost zaměřit. HTC patřilo mezi jedny z prvních výrobců, kteří nabízeli takový program. Ten bohužel končí.

HTC Elevate

Zatímco mnohé společnosti jdou cestou otevřených komunit a sem tam nabízí i speciální programy jen pro zvané, tak v případě HTC byla k dispozici jen komunita pro zvané a vyvolené. Program se jmenuje HTC Elevate, do kterého se mohl přidat jen pozvaný uživatel přímo od společnosti.

Aby toho nebylo málo, byla zde pravidla, jako třeba nutnost se přihlásit každý měsíc a být aktivní. Odměnou byly produkty, věci zdarma nebo dokonce pozvánky na události. Samotná webové stránka měla nedávno menší technické problémy s přihlášením, ale nyní jen informuje, že program HTC Elevate již není aktivní.

Informace se zobrazuje skrze malé dialogové okno, které nejde zavřít. Z toho soudíme, že HTC s programem definitivně skončilo. Ostatně v poslední době jsme se nedočkali ani nových mobilů, které by mohly konkurovat těm nejdražším a nejvybavenějším.

HTC Desire 19e je novinka střední třídy

Sice očekáváme, že by se letos mělo HTC vrátit, nebo minimálně se pokusit o návrat, ale jak to celé dopadne, není jasné. Rozhodně to nebude jednoduché při současné konkurenci. Na trhy se derou nové značky, které lákají na dobře vybavené mobily s dobrým poměrem ceny a výkonu.

Výkonný ředitel HTC přiznává, že zanedbali smartphony

Zdroj: xda-developers.com



Domů » Články » Android » HTC Elevate končí, komunitní web pro největší fanoušky

reklama reklama