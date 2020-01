To nej z uplynulého týdne #1 – Huawei, OLED, MIUI, Galaxy

Top 10 nejslabších hesel za rok 2019

Pokud jde o bezpečnost a zejména soukromí na internetu, vše záleží na síle hesla k uživatelskému účtu. Většina systému má určitá pravidla pro vytváření hesel, jako třeba nutnost použití minimálně jedné číslice, velkého písmena, speciálního znaku a také je podmíněna délka hesla. Někdy jsou podmínky až příliš striktní, byť by stačilo například heslo „Toto je nejsilnější heslo na celém světě za rok 2019.“. [pokračování článku]

10 nejčtenějších článků na Dotekomanie.cz za rok 2019

Rok 2019 přinesl spoustu novinek a hodně nových mobilů. Také ale došlo na nemalé komplikace u některých společností, jako jsou třeba Huawei nebo Facebook. Podívali jsme se, co vás nejvíce zajímalo a co jste nejvíce četli. Kupodivu se do deseti nejčtenějších článků dostal jen jedno představení nového mobilu, Galaxy Note 10. Na druhou stranu jste věnovali hodně pozornosti komunikační službě WhatsApp, aktualizacím na Android 10 nebo záření SAR. Níže najdete deset nejčtenějších článků na webu Dotekomanie.cz za rok 2019. [pokračování článku]

Silvestr 2019 u operátorů, data jsou na vzestupu

Mobilní operátoři se rádi chlubí čísly kolem významných svátků v roce. Již jste si u nás mohli přečíst, jak se jim dařilo během Vánoc a nyní se chlubí koncem roku. I zde jde vidět pokles v případě MMS zpráv a někteří operátoři uvádí, že i SMS zprávy jdou s popularitou dolů. [pokračování článku]

Telegram 5.13 přináší spoustu novinek

Ještě před koncem roku 2019 jsme se dočkali oznámení novinek pro komunikační platformu Telegram. Nyní již vychází verze Telegram 5.13, která přináší několik nových funkcí a užitečných nástrojů. [pokračování článku]

WhatsApp: přehled novinek na rok 2020

Pamatujete si ještě na dříve populární aplikaci Snapchat? Ta se proslavila hlavně svými sebezničujícími zprávami. V praxi to fungovalo tak, že aplikace odeslaný obsah (fotografie či video) po několika sekundách smazala. Snapchat se poprvé objevil 7. května roku 2012. Zajímavostí také je, že samotný App Store doporučoval aplikaci pro osoby starší 12 let, přičemž varoval na mírný sexuální obsah a nahotu. [pokračování článku]

Samsung Galaxy A51 a A71 přichází do Česka, cena startuje na 9 499 Kč

V první polovině prosince minulého roku jsme se dočkali představení dvou novinek od společnosti Samsung. Jmenují se Samsung Galaxy A51 a Samsung Galaxy A71. Zpočátku nebylo jisté, jestli jsou určeny jen pro asijské trhy, ale nyní již máme jistotu, že zavítají do Česka. Společnost Samsung zveřejnila české ceny a přibližný termín prodeje. [pokračování článku]

Xiaomi mobily budou jako první podporovat NavIC, nový lokalizační systém

V případě mobilních telefonů najdete ve specifikacích například zkratku GPS, což je globální polohovací systém, pomocí kterého mobil určuje svou polohu. Kromě toho dnešní zařízení podporují i další technologie, jako jsou například GLONASS (ruský systém), BeiDou (čínský sys.) a GALILEO (evropský sys.). V tomto roce ale u některých mobilů najdete novou zkratku, NavIC. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy Note10 Lite a Galaxy S10 Lite

Teprve včera jsme se dočkali uvedení novinek Galaxy A51 a A71 na český trh a nyní zde máme absolutní překvapení. Dlouho se spekulovalo o nadcházejících modelech Galaxy Note10 Lite a Galaxy S10 Lite a nyní jsme se dočkali představení. Rovnou se dozvídáme české ceny a dostupnost na našem trhu. Samsung v podstatě uvedl odlehčené verze loňských top modelů, kterým chybí některé vlastnosti, ale nabízí nový design. [pokračování článku]

MIUI přichází o nativní aplikace pro volání a SMS, nahradí je ty od Googlu

Výrobci mobilní telefonů si mohou upravit Android dle svého, dokud dodržují podmínky stanovené samotným Googlem. Ty například specifikují, jaké aplikace musí být obsaženy. I tak se mnohdy dočkáme duplicitního softwaru. Některé společnosti již vzdaly svůj boj a nechávají v mobilech nativní od Googlu. V jiných případech se dočkáme aplikací, které nahrazují ty od Googlu. Xiaomi není výjimkou a vybavuje mobily vlastními aplikacemi. Nyní jsme se ale dočkali oznámení, že již nadále nebudou k dispozici aplikace pro volání a SMS zprávy od Xiaomi. [pokračování článku]

Apple se objeví na CES 2020, chce představit HomeKit

Apple oficiálně potvrdil, že se objeví na konferenci Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas. Společnost mimo jiné odhalila, jakému tématu se hodlá věnovat. [pokračování článku]

Samsung přiveze 9 projektů C-Lab na CES 2020

Jen pár dnů zbývá do začátku každoročního veletrhu CES v Las Vegas, kam přiveze společnost Samsung ukázat celkem 9 nadějných projektů v rámci programu C-Lab. Svými nápady přispěli jak zaměstnanci v rámci programu C-Lab Inside, tak budou k vidění i 4 projekty z C-Lab Outside, který sdružuje a podporuje start-upové firmy nejen z Jižní Koreje. Doposud od svého vzniku výrobce podpořil již více než 40 různorodých projektů. [pokračování článku]

Apple sníží závislost na Samsungu v oblasti OLED displejů

Apple a Samsung jsou hlavními rivaly v oblasti smartphonů, ale zároveň se potřebují navzájem. Apple spolupracuje se Samsungem v oblasti dodávky komponentů pro svá zařízení, na druhou stranu jihokorejský gigant má k dispozici velkého odběratele, z čehož těží nemalé finanční prostředky. Již nějakou dobu se mluví o snížení závislosti americké společnosti na Samsungu, ale až v roce 2020 by mělo dojít k větším změnám, minimálně v oblasti dodávek displejů. [pokračování článku]

Xiaomi Youpin a IndieGoGo spojují síly

Za posledních několik let jste si mohli všimnout nového trendu v podobě crowdfundingu. V podstatě se jedná o systém, kdy tvůrce nějakého projektu, produktu nebo služby chce získat peníze na uskutečnění svých plánů, ale nemá dostatek prostředků. Právě zde vše řeší crowdfundingové služby, kde se prezentují projekty a běžní lidé mohou přispět, případně si předobjednat daný produkt. Samozřejmě je zde riziko, že se nevybere dostatek peněz nebo projekt se neuskuteční, ale zpravidla jsou zde bezpečnostní mechanismy. [pokračování článku]

Huawei chce v roce 2020 „přežít“, ozývá se ze společnosti

Společnost Huawei se do této chvíle chlubila výbornými výsledky a v podstatě upozorňovala, že zásahy ze strany USA ji nijak neohrozily. Není se ani čemu divit, když se v druhé polovině roku rozběhla masivní kampaň a společnost recyklovala mobily. Ostatně jsme již zmiňovali, že na našem trhu objevíte identické mobily, ale jsou označeny rozdílně – Huawei Nova 5T a Honor 20. Nyní společnost informuje, jaký byl ten letošní rok a jaké jsou vyhlídky na ten další. [pokračování článku]

Do top 10 škodlivých kódů se poprvé dostal mobilní trojan

Digitální doba přináší neuvěřitelné možnosti, jak si zjednodušit život, ale zároveň se objevují kybernetické hrozby, které se snaží získat data uživatelů a vydělávat na nich. Bezpečnostní kybernetická společnost Check Point Research nyní vydala zprávu nejrozšířenějších digitálních hrozeb a přitom varuje, že se do Top 10 poprvé dostal mobilní trojan xHelper. [pokračování článku]

