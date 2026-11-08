Garmin, Hama, Tracer a Denver v prodeji: Novinky v obchodech #45

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Hama 9050
První dnešní novinka je od značky Hama. Hodinky podporují dvoufrekvenční GPS, GALILEO a GLONASS. Jsou vybaveny AMOLED displejem a minimálně vydrží na jedno nabití týden, případně až 12 dnů. Jsou vybaveny tréninkovými funkcemi a zvládají měřit i VO2max.HEUREKAHama 9050Cena od 3 190 Kč
Tracer GP-Fit2
Za poloviční cenu můžete mít Tracer GP-Fit2, které také nabízí AMOLED displej a mají ve výbavě GPS. Mají 170 sportovních režimů a mimo jiné umí měřit atmosférický tlak a nadmořskou výšku.HEUREKATracer GP-Fit2Cena od 1 682 Kč
Denver SWK-120GN
Dnešní nejlevnější novinka má IPS displej a na jedno nabití zvládnou fungovat jen tři dny. Lákají na 130 sportovních režimů a zvládají monitorovat srdeční frekvenci, kroky a spánek.HEUREKADenver SWK-120GNCena od 664 Kč
Garmin Fenix 9 Pro
Srpnová novinka Garmin Fenix 9 Pro se dostává na český trh ve 47mm verzi v oranžovém provedení s LTE možností.HEUREKAGarmin Fenix 9 ProCena od 22 766 Kč
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