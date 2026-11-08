Garmin, Hama, Tracer a Denver v prodeji: Novinky v obchodech #45

• 8. 11. 2026#Chytré hodinky
Garmin, Hama, Tracer a Denver v prodeji: Novinky v obchodech #45

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Hama 9050

První dnešní novinka je od značky Hama. Hodinky podporují dvoufrekvenční GPS, GALILEO a GLONASS. Jsou vybaveny AMOLED displejem a minimálně vydrží na jedno nabití týden, případně až 12 dnů. Jsou vybaveny tréninkovými funkcemi a zvládají měřit i VO2max.

HEUREKAHama 9050 na Heureka.czHama 9050Cena od 3 190 Kč

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Tracer GP-Fit2

Za poloviční cenu můžete mít Tracer GP-Fit2, které také nabízí AMOLED displej a mají ve výbavě GPS. Mají 170 sportovních režimů a mimo jiné umí měřit atmosférický tlak a nadmořskou výšku.

HEUREKATracer GP-Fit2 na Heureka.czTracer GP-Fit2Cena od 1 682 Kč

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Denver SWK-120GN

Dnešní nejlevnější novinka má IPS displej a na jedno nabití zvládnou fungovat jen tři dny. Lákají na 130 sportovních režimů a zvládají monitorovat srdeční frekvenci, kroky a spánek.

HEUREKADenver SWK-120GN na Heureka.czDenver SWK-120GNCena od 664 Kč

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Garmin Fenix 9 Pro

Srpnová novinka Garmin Fenix 9 Pro se dostává na český trh ve 47mm verzi v oranžovém provedení s LTE možností.

HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro na Heureka.czGarmin Fenix 9 ProCena od 22 766 Kč

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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