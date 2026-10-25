Huawei uvádí model Pura 90 ve verzi Plus

Huawei Pura 90 Plus | Zdroj: GSMArena
Do poslední produktové série Pura 90 pomalu vstupuje nový model, kterému společnost Huawei přidala přídomek Plus. Dnešní přírůstek se na domácí půdě v Číně sice dočkal spuštění předprodeje, ale stále většinu specifikací výrobce drží pod pokličkou. Každopádně si telefon vypůjčí vnější zpracování od ostatních zástupců v aktuální řadě a specifikace budou odpovídat segmentu střední třídy.
Lepší střed
Do přední části by měl zamířit 6,8palcový OLED displej založený na OLED technologii s 1,5K rozlišením. Pod ním poběží osmijádrový procesor Kirin 9020 z vlastní dílny. Mezi paměťovými konfiguracemi bude vždy čekat 12GB operační paměť RAM, kde ji v kombinaci doplní 256 GB, 512 GB nebo 1TB interní úložiště.
Záda nabídnou celkem čtyři objektivy fotoaparátu, kam nasadí hlavní 1palcový RYYB snímač s 50MPx rozlišením a fyzickou proměnnou clonou. Dále jej doplňuje 48MPx makro teleobjektiv, 40MPx ultraširokoúhlý senzor a 1,5MPx multispektrální snímač. Navíc se technologie XMAGE na zpracování obrazu údajně dočká nové generace.
V obchodech budou čtyři barevné možnosti (bílá, černá, fialová, zlatá). Firma momentálně v předprodeji vybírá zálohu ve výši pouze 650 Kč. Až polovina příštího týdne má odhalit konečné ceny. Nakonec první kusy se k zákazníkům mají dostat do neděle 8. listopadu.
Zdroje: item.vmall.com, gizmochina.com, gsmarena.com
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