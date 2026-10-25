Huawei uvádí model Pura 90 ve verzi Plus

• 25. 10. 2026#Ostatní #Smartphony
Huawei uvádí model Pura 90 ve verzi Plus

Huawei Pura 90 Plus | Zdroj: GSMArena

Do poslední produktové série Pura 90 pomalu vstupuje nový model, kterému společnost Huawei přidala přídomek Plus. Dnešní přírůstek se na domácí půdě v Číně sice dočkal spuštění předprodeje, ale stále většinu specifikací výrobce drží pod pokličkou. Každopádně si telefon vypůjčí vnější zpracování od ostatních zástupců v aktuální řadě a specifikace budou odpovídat segmentu střední třídy.

Lepší střed

Do přední části by měl zamířit 6,8palcový OLED displej založený na OLED technologii s 1,5K rozlišením. Pod ním poběží osmijádrový procesor Kirin 9020 z vlastní dílny. Mezi paměťovými konfiguracemi bude vždy čekat 12GB operační paměť RAM, kde ji v kombinaci doplní 256 GB, 512 GB nebo 1TB interní úložiště.

Huawei Pura 90 Plus 5

Huawei Pura 90 Plus | Zdroj: Gizmochina

Záda nabídnou celkem čtyři objektivy fotoaparátu, kam nasadí hlavní 1palcový RYYB snímač s 50MPx rozlišením a fyzickou proměnnou clonou. Dále jej doplňuje 48MPx makro teleobjektiv, 40MPx ultraširokoúhlý senzor a 1,5MPx multispektrální snímač. Navíc se technologie XMAGE na zpracování obrazu údajně dočká nové generace.

V obchodech budou čtyři barevné možnosti (bílá, černá, fialová, zlatá). Firma momentálně v předprodeji vybírá zálohu ve výši pouze 650 Kč. Až polovina příštího týdne má odhalit konečné ceny. Nakonec první kusy se k zákazníkům mají dostat do neděle 8. listopadu.

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Huawei Pura 90 Plus | Zdroj: GSMArena

Zdroje: item.vmall.com, gizmochina.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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