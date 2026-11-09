Motorola Edge 70 Max a dostupné modely Blackview: Novinky v obchodech #46

• 9. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Android #Smartphony
3 minuty čtení#Android #Smartphony
Motorola Edge 70 Max a dostupné modely Blackview: Novinky v obchodech #46

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Motorola Edge 70 Max

Červencová novinka od Motoroly se objevuje v obchodech v konfiguraci 8GB/256GB a v barvě Pantone Ice Melt. Láká na velmi dobré specifikace, jen tedy fotografická výbava je slabší.

HEUREKAALZAMotorola Edge 70 Max 8GB/256GB Pantone Ice Melt na Heureka.czMotorola Edge 70 Max...Cena od 19 999 Kč

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Specifikace Motorola Edge 70 Max

  • displej: 6,8 palců, Extreme AMOLED, 2K (Quad HD+) 1440 x 3168, 144 Hz, jas až 7000 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Gen 5
  • RAM: 8/12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256 GB UFS 4.1
  • Operační systém: Android 16 (až 3 roky aktualizací OS a 5 let bezpečnostních záplat)
  • Dual SIM: Nano SIM + eSIM / Nano SIM + Nano SIM / eSIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 710, 2,00 µm Quad Pixel, All-pixel focus, f/1.8, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, 13 mm, 119°, 1,12 µm, f/2.2, Auto focus, makro)
      • Dedikovaný 2v1 světelný senzor
    • přední: 32 Mpx (1,4 µm, f/2.2)
  • IP69 + IP68 + IP66 + MIL-STD 810H
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo (Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz), Bluetooth 6.0, GPS (AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Navic, Beidou, QZSS), NFC, USB-C (USB 2.0)
  • rozměry a hmotnost: 164 x 77 x 8,29 mm, 221 gramů
  • baterie a nabíjení: 7100 mAh (křemíko-uhlíková), 90W drátové rychlonabíjení TurboPower, 25W bezdrátové nabíjení TurboPower Q2.2, 5W reverzní drátové nabíjení

Blackview WAVE 7C

Další novinka na českém trhu láká hlavně na nízkou cenu. Blackview WAVE 7C má pouze HD+ displej a LTE připojení, ale asi mimo jiné vsází na povědomý design a barvu.

HEUREKAALZABlackview WAVE 7C 4GB/64GB Vitality Orange na Heureka.czBlackview WAVE 7C...Cena od 2 290 Kč

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Specifikace Blackview WAVE 7C

  • displej: 6,56 palců, HD+, IPS, 60 Hz, 269 PPI, jas až 430 nitů
  • procesor: Unisoc Tiger T310
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 64/128 GB + microSD (až 2 TB)
  • Operační systém: Android 16, DokeOS 5.0
  • Dual SIM: 2x SIM + microSD
  • Foťáky:
    • zadní: 32 Mpx (hlavní)
    • přední: 13 Mpx
  • mono reproduktor (1511-Box)
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 165,3 x 76,7 x 8,85 mm, 200 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh, 10W nabíjení

BlackView WAVE 2C

Další levný kousek je spíše takovou „raritkou“. Už jen podle zadní strany BlackView WAVE 2C byste řekli, že má několik foťáků, ale ve skutečnosti má jen jeden hlavní, a to navíc 5MPx. Baterie je velmi slabá a úhlopříčka displeje je pouze 5 palců. Základem je zde Android 16 Go.

HEUREKAALZABlackView WAVE 2C 3GB/32GB Shadow Black na Heureka.czBlackView WAVE 2C...Cena od 2 390 Kč

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Specifikace BlackView WAVE 2C

  • displej: 5 palců, rozlišení 854 × 480, 198 PPI, 60 Hz, jas 400 nitů
  • procesor: Octa Core Unisoc SC9863A1
  • RAM: 3 GB (virtuální rozšíření až o 9 GB)
  • úložiště: 32 GB + microSD až do 1 TB
  • Operační systém: Android 16 GO
  • Dual SIM: 2 × SIM + 1 × TF karta
  • Foťáky:
    • zadní: 5 Mpx
    • přední: 2 Mpx
  • 1× reproduktor
  • Konektivita: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Galileo, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 135,6 × 70,2 × 11,1 mm, 158,5 gramů
  • baterie a nabíjení: 3000 mAh, 5W nabíjení

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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