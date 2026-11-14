JBL přináší nový reproduktor Authentics 30

JBL Authentics 30 | Zdroj: Gizmochina
Nabídku bezdrátových reproduktorů v retro designu se rozhodla aktualizovat společnost JBL, která do oficiálního prodeje vyslala nového zástupce s názvem Authentics 30. Přírůstek sice nebude zrovna patřit mezi kompaktní zařízení, ale zato potěší nejen atraktivní výbavou. Novinka po vzoru ostatních modelů ze stejné série vychází z kvalitních materiálů.
Zvládne hodně
Audio sestava se skládá z jednoho basového a dvou výškových reproduktorů, které dohromady lákají na výkon až 100 W. Samotná konstrukce o hmotnosti 4,83 kg zvenku dostala umělou kůži a vpředu má charakteristický vzor krycí mřížky nazývaný Quadrex. U praktické rukojeti z pohledu použitého materiálu převládá slitina hliníku.
Reproduktor čerpá energii jak z integrované baterie, tak jej lze zapojit klasicky do elektrické sítě. Výrobce sice neprozradil přesnou kapacitu článku, ale na jedno nabití údajně vydrží až 8 hodin poslechu. O komunikaci se stará funkce Bluetooth 6.0 a komu by nevyhovoval výchozí zvukový profil, tak doprovodná aplikace JBL One umožňuje provést řadu vlastních přizpůsobení.
První kusy míří na čínský trh za cenu v přepočtu 9 948 Kč a vybírat lze ze dvou barevných variant (černé, oranžové). K rozšíření dostupnosti by mohlo dojít již v nejbližších týdnech.
Zdroj: gizmochina.com
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