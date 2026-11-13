Slevy na klasické i 3D tiskárny a filamenty dosahují na Alza.cz až 53 %

Aktuální slevová nabídka e-shopu Alza.cz přináší výrazné zlevnění napříč celým segmentem tisku. Výběr zahrnuje úsporné inkoustové a laserové tiskárny pro domácnosti i kanceláře, kompletní vybavení pro 3D tisk včetně resinových i FDM modelů s filamenty a také kapesní fototiskárny pro okamžitý tisk ze smartphonu. Slevy u vybraných zařízení dosahují až 53 %.
Inkoustové a laserové tiskárny
Kategorie klasického tisku pokrývá zařízení od základních domácích modelů přes úsporné inkoustové tiskárny s tankovým systémem pro minimální náklady na stránku až po výkonné kancelářské multifunkce a velkoformátový plotr. Tankové systémy Brother, Epson a Canon eliminují nutnost časté výměny drahých kazet díky snadnému doplňování inkoustu z lahviček, zatímco laserové a profesionální modely cílí na rychlou produkci dokumentů či výkresů až do formátu A0.
- Brother DCP-T230 (-53 %)
- Pantum BM5115FDW (-29 %)
- Brother MFC-J3660DW (-26 %)
- Epson EcoTank L5316 (-20 %)
- Canon ImagePROGRAF TM-340 s podstavcem (-18 %)
- Canon PIXMA G3430 černá (-14 %)
- HP DeskJet 2921 (-12 %)
- Další slevy najdete zde
3D tiskárny
Mezi zlevněnými 3D tiskárnami figurují jak detailní SLA modely využívající UV resin, tak rychlé FDM tiskárny pro tisk z běžných strun. Modely značky ELEGOO disponují 9K a 16K LCD displeji a integrovanou AI kamerou pro precizní vykreslení jemných detailů při rychlosti až 150 mm/h. Zařízení od výrobce Flashforge pak cílí na vysokou rychlost tisku dosahující až 600 mm/s, automatické vyrovnávání podložky a u modelu AD5X také na možnost vícebarevného tisku čtyřmi filamenty současně.
- ELEGOO Saturn 4 Ultra 16k (-24 %)
- ELEGOO Mars 5 Ultra (-21 %)
- Flashforge AD5X (-15 %)
- Flashforge Adventurer 5M (-15 %)
- Flashforge Adventurer 5M Pro (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Filamenty pro 3D tisk
Pro provoz FDM 3D tiskáren je připravena zlevněná nabídka tiskových strun značky Alzament v jednoduše zpracovatelném provedení PLA Silk Candy i v odolné technické variantě ASA. Filamenty řady PLA Silk Candy kombinují více barevných odstínů s výrazným hedvábným leskem, který na výsledných dekorativních modelech potlačuje viditelnost jednotlivých vrstev. Materiál ASA oproti tomu nabízí vysokou mechanickou houževnatost a odolnost vůči UV záření i povětrnostním vlivům pro venkovní a funkční díly.
- Alzament PLA Silk Candy 1 kg Blue + Green (-22 %)
- Refill Alzament ASA 1 kg Blue (-21 %)
- Alzament PLA Silk Candy 1 kg Red + Gold + Blue (-21 %)
- Alzament PLA Silk Candy 1 kg Gold + Red (-21 %)
- Alzament PLA Silk Candy 1 kg Black + Silver (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Pro okamžitý tisk fotografií přímo ze smartphonu jsou ve slevě také kompaktní kapesní fototiskárny řady Fujifilm Instax. Model Fujifilm instax SQ Link White se slevou 34 % vytváří čtvercové barevné snímky o rozměrech 62 × 62 mm, zatímco třetí generace Fujifilm instax mini Link 3 Clay White zlevněná o 27 % využívá kompaktní formát kreditní karty. Obě zařízení komunikují s mobilní aplikací, která umožňuje před samotným vytištěním přidávat na fotografie filtry, rámečky, samolepky nebo textové popisky.
Kompletní přehled zlevněné elektroniky, spotřebního materiálu a příslušenství je k dispozici přímo na stránkách e-shopu Alza.cz, kde lze uplatnit uvedené slevy v rámci aktuální akční nabídky společnosti Alza.
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