Od luxusních Garminů až po módní kousky od Liu Jo: Novinky v obchodech #46

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Garmin MARQ Aviator Gen 3
Na český trh se dostává několik modelů Garmin MARQ Aviator Gen 3, tedy spíše verzí. Jedná se o jedny z nejdražších chytrých hodinek na trhu, o čemž svědčí použití titanu, safíru a keramiky. Ve výbavě mají například 43 000 golfových hřišť. K dispozici je satelitní komunikace a výdrž při běžném používání má být více než dva týdny.HEUREKAGarmin MARQÂ® Athlete...Cena od 60 990 KčHEUREKAGarmin MARQ Diver Gen 3...Cena od 75 990 KčHEUREKAGarmin MARQÂ® Golfer...Cena od 67 990 KčHEUREKAGarmin MARQ Aviator Gen 3...Cena od 75 990 Kč
Leadoys X2 Pro
Zamíří do nižší kategorie s hodinkami Leadoys X2 Pro, které i tak nabízejí podporu pro duální GPS, nechybí AMOLED displej a zvýšená odolnost.HEUREKALeadoys X2 ProCena od 2 988 Kč
Garett Grace
Další hodinky Garett Grace jsou spíše určeny pro dámy, ale nečekejte zde nadstandardní funkce, byť mají AMOLED displej. Nabízejí se základní sledování fyzické aktivity.HEUREKAGarett GraceCena od 2 773 Kč
Liu Jo SWLJ219
Poslední novinka na trhu je od módní značky Liu Jo, tentokrát s obdélníkovým zakřiveným designem. I zde se již nabízejí AMOLED panel, jen tedy výbava jako taková je opět základní, i přes vyšší cenu.HEUREKALiu Jo SWLJ219Cena od 3 456 Kč
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