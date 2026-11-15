Od luxusních Garminů až po módní kousky od Liu Jo: Novinky v obchodech #46

• 15. 11. 2026#Chytré hodinky
Od luxusních Garminů až po módní kousky od Liu Jo: Novinky v obchodech #46

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Garmin MARQ Aviator Gen 3

Na český trh se dostává několik modelů Garmin MARQ Aviator Gen 3, tedy spíše verzí. Jedná se o jedny z nejdražších chytrých hodinek na trhu, o čemž svědčí použití titanu, safíru a keramiky. Ve výbavě mají například 43 000 golfových hřišť. K dispozici je satelitní komunikace a výdrž při běžném používání má být více než dva týdny.

HEUREKAGarmin MARQÂ® Athlete Gen 3 010-04549-10 na Heureka.czGarmin MARQÂ® Athlete...Cena od 60 990 KčHEUREKAGarmin MARQ Diver Gen 3 010-04549-40 na Heureka.czGarmin MARQ Diver Gen 3...Cena od 75 990 KčHEUREKAGarmin MARQÂ® Golfer Gen 3 010-04549-50 na Heureka.czGarmin MARQÂ® Golfer...Cena od 67 990 KčHEUREKAGarmin MARQ Aviator Gen 3 010-04549-20 na Heureka.czGarmin MARQ Aviator Gen 3...Cena od 75 990 Kč

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Leadoys X2 Pro

Zamíří do nižší kategorie s hodinkami Leadoys X2 Pro, které i tak nabízejí podporu pro duální GPS, nechybí AMOLED displej a zvýšená odolnost.

HEUREKALeadoys X2 Pro na Heureka.czLeadoys X2 ProCena od 2 988 Kč

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Garett Grace

Další hodinky Garett Grace jsou spíše určeny pro dámy, ale nečekejte zde nadstandardní funkce, byť mají AMOLED displej. Nabízejí se základní sledování fyzické aktivity.

HEUREKAGarett Grace na Heureka.czGarett GraceCena od 2 773 Kč

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Liu Jo SWLJ219

Poslední novinka na trhu je od módní značky Liu Jo, tentokrát s obdélníkovým zakřiveným designem. I zde se již nabízejí AMOLED panel, jen tedy výbava jako taková je opět základní, i přes vyšší cenu.

HEUREKALiu Jo SWLJ219 na Heureka.czLiu Jo SWLJ219Cena od 3 456 Kč

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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