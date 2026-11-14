OK Google se možná stane minulostí, představena nová aktivační fráze

• 14. 11. 2026#AI
OK Google se možná stane minulostí, představena nová aktivační fráze

Zdroj: Google

Když Google poprvé představil možnost hlasové aktivace jeho tehdejšího Google Asistenta, bylo možné použít frázi „OK Google“, ale současně nějakou chvíli fungovala i „OK Jarvis“, což je reference na populární postavu Iron Man a umělou inteligenci, kterou používala postava Tonyho Starka. Bohužel Google odebral tuto možnost po nějaké době. Nyní zde máme novou frázi.

Od Googlu k Gemini

Aktuálně jde používat „OK Google“ a také „Hey Google“, ale vzápětí se ozve nový asistent v podobě Gemini. Na to ostatně reaguje společnost a představuje novou frázi, která referuje na používanou službu. Nově tedy bude možné používat „OK Gemini“ nebo „Hey Gemini“.

Google to nijak blíže nevysvětluje a ani neuvádí, proč se až nyní rozhodl k nějaké změně. K představení nové aktivační fráze došlo relativně nenápadně v rámci akce věnované uvedení nových chytrých brýlí Intelligent Eyewear, na kterých spolupracuje se Samsungem a také s dalšími dvěma společnostmi.

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Zdroj: Samsung

Zatím bude nová fráze aktivní jen u brýlí, ale dá se předpokládat, že dojde k rozšíření a možná nahradí aktuální „OK Google“. Jak už ale uživatelé poznamenali, nebylo by od věci, kdyby Google dal na výběr více možností, případně aby si uživatel zvolil svou vlastní. Sice to zní jednoduše, ale řešení je trochu komplikovanější, jelikož fráze jako taková se v zabezpečeném prostředí na zařízení zpracovává.

Zdroj: androidauthority.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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