Huawei Watch D3 a FreeBuds Neo známe oficiálně

Huawei Watch D3 | Zdroj: Huawei
Společnost Huawei naplňuje všechna očekávání a na trh vypouští dvojici čerstvých novinek v podobě nositelných zařízení. Třetí generaci chytrých hodinek Watch D doprovází bezdrátová sluchátka FreeBuds Neo se slušnou výbavou. Hodinky sice nemají za sebou žádné výraznější změny oproti verzi z roku 2024, ale stále budí hodně rozruchu díky některým zdravotním funkcím.
Mají čím zaujmout
Model Watch D3 v hliníkovém pouzdře přichází s 1,92palcovým LTPO AMOLED displejem. Ten dosahuje na rozlišení 480 x 408 pixelů a maximální jas 3 000 nitů. Měřicí mechanismus v řemínku je o 1 mm užší. Navíc výrobce slibuje tišší provoz během měření v noci. Krevní tlak (ABPM) lze na lékařské úrovni měřit jak ve 24hodinovém režimu, tak nově například před/po cvičení pro spolehlivé srovnání výsledků.
Větší 540mAh baterie má vydržet až 6 dnů při běžném používání. Samozřejmě nechybí funkce Health Glance, která uživateli za 60 sekund vytvoří aktuální zdravotní zprávu s 11 ukazateli – od tepové frekvence, přes krevní tlak po okysličení krve. Prodej startuje od středy 23. září za cenu v přepočtu 10 862 Kč. K černému nebo zlatému pouzdru mohou zájemci zvolit béžový, černý nebo zlatý řemínek.
Sluchátka FreeBuds Neo uvnitř nabízejí 11mm měnič a svůj zvukový čip, který přináší poslech v bezztrátové kvalitě. Díky 60mAh bateriím při plném nabití zvládnou až 10 hodin poslechu. Dvoukanálová technologie ANC dokáže potlačit hluk do 30 dB, přičemž algoritmy zajistí přizpůsobení podle okolí. Nabíjecí pouzdro s 460mAh baterií prodlužuje provoz na rovných 40 hodin.
Ze zbytku výbavy si zaslouží zmínku prostorový poslech, certifikace odolnosti IP55, funkce Bluetooth 6.0 a senzor kostního vedení zvuku. V obchodech u nás rovněž od 23. září budou čtyři barevné varianty (bílá, černá, růžová, stříbrná) za cenu 2 999 Kč včetně daně.
Zdroje: gsmarena.com, consumer.huawei.com, consumer.huawei.com
Komentáře