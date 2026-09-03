Huawei Watch D3 a FreeBuds Neo známe oficiálně

• 3. 9. 2026#Ostatní #Příslušenství
Huawei Watch D3 a FreeBuds Neo známe oficiálně

Huawei Watch D3 | Zdroj: Huawei

Společnost Huawei naplňuje všechna očekávání a na trh vypouští dvojici čerstvých novinek v podobě nositelných zařízení. Třetí generaci chytrých hodinek Watch D doprovází bezdrátová sluchátka FreeBuds Neo se slušnou výbavou. Hodinky sice nemají za sebou žádné výraznější změny oproti verzi z roku 2024, ale stále budí hodně rozruchu díky některým zdravotním funkcím.

Mají čím zaujmout

Model Watch D3 v hliníkovém pouzdře přichází s 1,92palcovým LTPO AMOLED displejem. Ten dosahuje na rozlišení 480 x 408 pixelů a maximální jas 3 000 nitů. Měřicí mechanismus v řemínku je o 1 mm užší. Navíc výrobce slibuje tišší provoz během měření v noci. Krevní tlak (ABPM) lze na lékařské úrovni měřit jak ve 24hodinovém režimu, tak nově například před/po cvičení pro spolehlivé srovnání výsledků.

Větší 540mAh baterie má vydržet až 6 dnů při běžném používání. Samozřejmě nechybí funkce Health Glance, která uživateli za 60 sekund vytvoří aktuální zdravotní zprávu s 11 ukazateli – od tepové frekvence, přes krevní tlak po okysličení krve. Prodej startuje od středy 23. září za cenu v přepočtu 10 862 Kč. K černému nebo zlatému pouzdru mohou zájemci zvolit béžový, černý nebo zlatý řemínek.

Huawei Watch D3 2 Huawei Watch D3 5

Huawei Watch D3 4 Huawei Watch D3 3

Huawei Watch D3 | Zdroj: Huawei

Sluchátka FreeBuds Neo uvnitř nabízejí 11mm měnič a svůj zvukový čip, který přináší poslech v bezztrátové kvalitě. Díky 60mAh bateriím při plném nabití zvládnou až 10 hodin poslechu. Dvoukanálová technologie ANC dokáže potlačit hluk do 30 dB, přičemž algoritmy zajistí přizpůsobení podle okolí. Nabíjecí pouzdro s 460mAh baterií prodlužuje provoz na rovných 40 hodin.

Ze zbytku výbavy si zaslouží zmínku prostorový poslech, certifikace odolnosti IP55, funkce Bluetooth 6.0 a senzor kostního vedení zvuku. V obchodech u nás rovněž od 23. září budou čtyři barevné varianty (bílá, černá, růžová, stříbrná) za cenu 2 999 Kč včetně daně.

FreeBuds Neo 3 FreeBuds Neo 1

FreeBuds Neo 2

Huawei FreeBuds Neo | Zdroj: Huawei

Zdroje: gsmarena.com, consumer.huawei.com, consumer.huawei.com

Drsná pravda o Pixelu 11 Pro 🧠 Obstál v recenzi? Vyplatí se letos upgrade?

💡ANKETA: Zvedáte v dnešní době ještě neznámá telefonní čísla?

Načítání...

Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim