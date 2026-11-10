Nová éra AI v Androidu: Google otevírá Gemini možnostem ovládání aplikací

Zdroj: Google
Společnosti se snaží trénovat AI modely na kdejakém obsahu, ale postupně se celý trh přesouvá spíše k hlubšímu propojení s ostatními službami a aplikacemi. Už dnes ostatně můžete na kdejaký model napojit mnoho aplikací, díky čemuž lze docílit efektivnější práce. Vývojáři v Googlu toto posouvají na další úroveň.
Malá AI revoluce v Androidu
Google představil platformu Connected Apps, kde je již nyní několik desítek partnerů, jako jsou Adobe, Experian, Localiza, Peloton a další. Hlavním benefitem je, že jsou jejich softwarové produkty napojeny na Gemini a také Vyhledávání, díky čemuž je může uživatel využívat například skrze Gemini.
Vše je založeno na MCP (Model Context Protocol), díky čemuž mají modely přístup k aplikacím a službám. Vývojáři si mohou vybrat mezi dvěma verzemi. V první řadě se nabízí cloudový server MCP, ale to podstatnější je, že je zde také Android MCP skrze rozhraní AppFunctions API. Jinak řečeno, Gemini bude moci lokálně přistupovat a pracovat s aplikací, které to podporují.
Není to ale jen o nějakém doprogramování u vývojářů. Musí projít schvalovacím procesem, v rámci kterého si vyberou, jestli chtějí mít svou aplikaci dostupnou v Gemini nebo Vyhledávání, případně v obou službách. Součástí je i testování a pokud vše dopadne dobře, budou moci svou aplikaci nabídnout uživatelům.
Teoreticky se tak můžeme dočkat stavu, kdy si budeme moci objednat lístky skrze nějakou aplikaci přímo z Gemini, nebo i objednat jídlo a podobně. Vše je zatím na začátku a bude nějakou chvíli trvat, než toto bude dostupné pro všechny vývojáře a uživatele.
Zdroje: x.com, x.com, blog.google, developers.google.com
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