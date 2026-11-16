Poco X8, série Vivo X500, skládací X Fold6 a Oppo Find X10: Novinky v obchodech #47

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Poco X8
Tento kousek byl uveden sice v září, ale až nyní je k dispozici v obchodech. Má relativně zajímavou výbavu, hlavně co se týče odolnosti a baterie.HEUREKAALZABSCOMPOCO X8 8GB/256GB Dark...Cena od 6 927 KčHEUREKAALZAPOCO X8 8GB/256GB Frost...Cena od 7 239 KčHEUREKAALZAPOCO X8 8GB/256GB Fiery...Cena od 6 927 Kč
Specifikace Poco X8
- displej: 6,83 palců, AMOLED, 1,5K (2772 x 1280 px), až 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, jas až 3500 nitů
- procesor: Snapdragon 6s Gen 4 (4nm výrobní proces, 8 jader, takt až 2,4 GHz), Adreno GPU
- RAM: 6/8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB (UFS 2.2 pro 128 GB / UFS 3.1 pro 256 GB)
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (OIS, f/1,8, 0,64 μm)
- 2 Mpx (hloubkový senzor, f/2,4)
- přední: 16 Mpx (f/2,4, 1 μm, 5P objektiv, video 1080p/720p při 30 fps)
- zadní: 50 Mpx (OIS, f/1,8, 0,64 μm)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- čtečka otisků prstů v displeji, AI odemykání obličejem
- stereo reproduktory (300% volume boost), Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- Konektivita: 5G, 4G LTE (FDD i TDD), 3G, 2G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz, Wi-Fi Direct), Bluetooth 5.1, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C), Galileo (E1), QZSS (L1), A-GPS, NFC, infraport (IR blaster), USB-C (USB Type-C)
- rozměry a hmotnost: 163,45 x 78,27 x 8,6 mm, 223 gramů
- baterie a nabíjení: 8340 mAh, 67W HyperCharge rychlé kabelové nabíjení
Vivo X500 Pro
Do Česka zavítal model X500 Pro od Vivo. Ten svou cenou i specifikacemi zapadá do kategorie top modelů a mnohé může zaujmout menší úhlopříčkou displeje.HEUREKAALZAVivo X500 Pro 12GB/256GB...Cena od 33 990 KčHEUREKAALZAVivo X500 Pro 12GB/256GB...Cena od 33 990 Kč
Specifikace vivo X500 Pro
- displej: 6,36 palců (16,15 cm), 2660 × 1216 pixelů (459 ppi), Q11 AMOLED, 1–144 Hz, lokální jas až 4500 nitů, barevný gamut P3
- procesor: Dimensity 9600 Pro, 8 jader (2 × 4,55 GHz + 3 × 4,35 GHz + 3 × 3,1 GHz), 2nm výrobní proces
- RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB UFS 4,1
- Operační systém: Android 17, OriginOS 7
- Dual SIM: 2 nano SIM (Dual SIM Dual Active)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57)
- 50 Mpx (širokoúhlý, f/2,0)
- 64 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,52)
- přední: 50 Mpx (f/2,0)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57)
- IP68 + IP69
- 3D ultrazvukový jednobodový senzor otisků prstů
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz, 2×2 MIMO, MU-MIMO), Bluetooth 6,0, GPS (A-GPS), NFC, OTG, infračervený vysílač, USB-C (USB 3,2)
- rozměry a hmotnost: 151,78 × 71,92 × 7,95 mm (Black) / 8,12 mm (White), 192 gramů (Black) / 197 gramů (White)
- baterie a nabíjení: 6510 mAh (jmenovitá 6305 mAh), 90W drátové nabíjení FlashCharge, 40W bezdrátové nabíjení FlashCharge
Vivo X500 Pro Max
Na trh míří i model Max, který má samozřejmě lepší specifikace, i větší baterii, ale vše je spojeno také s větší úhlopříčkou displeje. Současně má o něco lepší fotografickou výbavu.HEUREKAALZAVivo X500 Pro Max...Cena od 39 990 KčHEUREKAALZAVivo X500 Pro Max...Cena od 41 990 KčHEUREKAALZAVivo X500 Pro Max...Cena od 39 990 Kč
Specifikace vivo X500 Pro Max
- displej: 6,85 palců (17,42 cm), 3168 × 1440 pixelů (507 ppi), AMOLED (Q11), 1–144 Hz, jas až 4400 nitů, P3
- procesor: Dimensity 9600 Pro, 8 jader (2 × 4,55 GHz + 3 × 4,35 GHz + 3 × 3,1 GHz), 2 nm
- RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra (+ až 24 GB virtuálně)
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 17, OriginOS 7
- Dual SIM: 2× nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57, 8K video)
- 50 Mpx (širokoúhlý, f/2,0)
- 200 Mpx (periskopický, f/2,67)
- přední: 50 Mpx (f/2,0)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57, 8K video)
- IP68 + IP69
- 3D ultrazvuková čtečka otisků prstů
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (2,4/5/6 GHz, 2×2 MIMO, MU-MIMO), Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, NFC, OTG, infračervený vysílač, USB-C (USB 3.2)
- rozměry a hmotnost: 163,32 × 76,82 × 7,95/8,12 mm, 224/228 gramů
- baterie a nabíjení: 6750 mAh (jmenovitá 6570 mAh), 90W drátové nabíjení FlashCharge, 40W bezdrátové nabíjení FlashCharge
Vivo X Fold6
Vivo přináší na trh také svou skládačku s pořádnou kapacitou baterie a velmi nadstandardní fotografickou výbavou s možností dokoupení optiky navíc.HEUREKAALZAVivo X Fold6 12GB/512GB...Cena od 50 990 KčHEUREKAALZAVivo X Fold6 12GB/512GB...Cena od 50 990 Kč
Specifikace Vivo X Fold 6
- displej:
- ohebný: 8,02 palců, rozlišení 2504 x 2312, poměr stran 4:3,69, 1–120 Hz, AMOLED, až 5000 nitů
- vnější: 6,51 palců, rozlišení 2528 x 1120, poměr stran 20,31:9, 1–120 Hz, AMOLED, až 5000 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, 8 jader, 64bitový, 3nm výrobní proces, taktovací frekvence 1x 4,21 GHz + 3x 3,5 GHz + 4x 2,7 GHz, grafický procesor ARM G1-Ultra
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: OriginOS 6 Fold
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Zeiss super hlavní senzor, f/1,68, autofokus AF, optická stabilizace obrazu OIS, CMOS senzor, podpora videa až v 8K)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,05, AF, podpora videa až v 4K)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,57, AF, OIS, až 100x digitální zoom, podpora videa až v 4K)
- přední: 2x 20 Mpx (f/2,4)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Zeiss super hlavní senzor, f/1,68, autofokus AF, optická stabilizace obrazu OIS, CMOS senzor, podpora videa až v 8K)
- IPX8, IPX9, IP5X
- boční čtečka otisků prstů
- duální stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, dual-band GPS (L1+L5), Beidou (B1C, B1I, B2a, B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1, E5a, E5b), QZSS (L1, L5), NavIC (L1, L5), A-GPS, infraport
- rozměry a hmotnost:
- rozložený stav: 157,16 x 145,66 x 4,40 mm (157,16 x 145,66 x 4,80 mm – modrá varianta)
- složený stav: 157,16 x 74,26 x 9,40 mm (157,16 x 74,26 x 9,90 mm – modrá varianta)
- hmotnost: 228 gramů (235 gramů – modrá)
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 80W rychlé drátové nabíjení, 40W bezdrátové nabíjení
Oppo Find X10
Na český trh se dostává Oppo Find X10 v několika verzích. Tento top model má velmi dobré specifikace, přičemž se dá považovat za kompaktnější, tedy na dnešní dobu.HEUREKAALZAOppo Find X10 12GB/512GB...Cena od 30 990 Kč
Specifikace OPPO Find X10
- displej: 6,59 palců, LTPO AMOLED, 2768 × 1272 pixelů (20:9, 462 ppi), 1-120 Hz (až 144 Hz ve vybraných hrách), jas 1 až 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / až 3600 nitů (Peak HDR), 3840Hz PWM stmívání (pod 70 nitů) / DC stmívání (nad 70 nitů), 10-bit, BT.2020, HDR Dolby Vision, 0,99mm symetrické rámečky, Crystal Guard Glass, Splash Touch, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care
- procesor: MediaTek Dimensity 9600M (TSMC 3nm)
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 17, ColorOS 17 (5 let regulérních aktualizací, 6 let bezpečnostních)
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPE, 1/1,4″, 23 mm, f/1,6, OIS, Hasselblad, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 15 mm, f/2,0, AF, 4K při 60 fps)
- 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 65 mm, f/2,6, OIS, podpora telekonvertoru 3,28x, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps)
- 3,2 Mpx (True Color kamera, 24kanálový multispektrální BSI senzor, 95° FOV, f/2,4)
- přední: 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 18 mm, 100° FOV, f/2,0, AF)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPE, 1/1,4″, 23 mm, f/1,6, OIS, Hasselblad, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture)
- IP66 + IP68 + IP69, SGS 5 hvězdiček (odolnost proti pádům)
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- 3 mikrofony, X-Axis haptický motor
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 156,51 × 74,29 × 8,35 mm, 210 gramů
- baterie a nabíjení: 7150 mAh (OPPO Silicon-Carbon), 80W drátové (SUPERVOOC), až 55W USB-PD, 50W bezdrátové (AIRVOOC), reverzní drátové a bezdrátové nabíjení
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