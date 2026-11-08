Black Friday na Alza.cz: Sluchátka JBL, Samsung, Sonos a další se slevou až 53 %

Podzimní slevová akce Black Friday v e-shopu Alza.cz přináší výrazné zlevnění napříč celou kategorií audio techniky. V nabídce se objevují desítky modelů od dostupných špuntů na každodenní nošení až po prémiová náhlavní sluchátka s pokročilým potlačením okolního hluku (ANC), herní headsety či modely určené pro děti. Výše slev se u vybraných kousků šplhá přes hranici padesáti procent.
Bezdrátová sluchátka do uší
Kategorie True Wireless špuntů a pecek patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším. V rámci aktuální nabídky lze pořídit modely s aktivním potlačením hluku pro klidný poslech v hromadné dopravě či kanceláři, stejně jako sportovní otevřená sluchátka s uchycením za ucho, která umožňují bezpečné vnímání okolí při běhu nebo jízdě na kole.
- LAMAX Buds1 ANC (-53 %)
- LAMAX SteelDots3 ANC (-50 %)
- OneOdio OpenRock E black (-49 %)
- JBL SENSE LITE Black (-46 %)
- QCY Melobuds N60 Black (-44 %)
- JBL Live Beam 3 modrá (-40 %)
- AlzaPower Core PLUS černá (-40 %)
- AlzaPower Boost PRO ANC černá (-40 %)
- OneOdio OpenRock Pro Black (-39 %)
- Samsung Galaxy Buds3 FE černé (-35 %)
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Bezdrátová náhlavní sluchátka
Pro příznivce maximálního pohodlí a plného zvukového projevu jsou připravena náhlavní bezdrátová sluchátka. Vedle kompaktních skládacích modelů na cesty zaujmou především vlajkové modely značek JBL a Sonos, které lákají na velké 40mm dynamické měniče, podporu bezztrátového zvuku a špičkové odhlučnění.
- JBL Tune 660NC černá (-50 %)
- Niceboy Sora Black (-50 %)
- JBL Tour One M3 Black (-47 %)
- Sonos Ace Black (-43 %)
- Další slevy najdete zde
Drátová a herní sluchátka
Klasické kabelové připojení přes 3,5mm jack nebo moderní konektor USB-C zůstává jistotou nulového zpoždění zvuku a nezávislosti na baterii. V nabídce nechybí herní sluchátka s prostorovým zvukem pro přesnou orientaci ve hře, licencované edice pro konzoli Nintendo Switch ani studiově laděné modely pro domácí poslech.
- Philips TAE1105 bílá (-41 %)
- SteelSeries Arctis Nova 1 Black (-41 %)
- PowerA Wired Earbuds – Fortnite Peely (-31 %)
- Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear (-30 %)
- JBL Tune 530C Beige (-20 %)
- Genius HS-M365 černé (-20 %)
- JBL Tune 530C Blue (-15 %)
- Audio-technica ATH-AVC500 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Dětská sluchátka
Speciální pozornost si zaslouží sluchátka navržená pro menší posluchače. Vyznačují se lehkou, odolnou konstrukcí s měkkým polstrováním a především omezením maximální hlasitosti, které spolehlivě chrání citlivý dětský sluch při sledování pohádek nebo poslechu hudby.
- Sencor SEP FRIEZA Blue (-50 %)
- JBL JR320 modrá (-21 %)
- Philips TAK2000 fialová/oranžová (-18 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Pro zájemce o kompletní zvukovou výbavu v jednom balení je v akci zařazen také dárkový set Aligator Audio Combo (-40 %). Tato sada kombinuje přenosný bezdrátový reproduktor P10, náhlavní sluchátka BH193 a kompaktní TWS špunty Pods PRO 3, takže pokrývá potřeby domácího i cestovního poslechu.
Kompletní nabídku zlevněné elektroniky a tisíců dalších produktů v rámci akce Black Friday si lze prohlédnout přímo na webu Alza.cz, kde na zákazníky čeká spolehlivé doručení do AlzaBoxů a široká síť poboček po celé České republice.
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