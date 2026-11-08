Black Friday na Alza.cz: Sluchátka JBL, Samsung, Sonos a další se slevou až 53 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 8. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Audio
3 minuty čtení#Audio
Black Friday na Alza.cz: Sluchátka JBL, Samsung, Sonos a další se slevou až 53 %

Podzimní slevová akce Black Friday v e-shopu Alza.cz přináší výrazné zlevnění napříč celou kategorií audio techniky. V nabídce se objevují desítky modelů od dostupných špuntů na každodenní nošení až po prémiová náhlavní sluchátka s pokročilým potlačením okolního hluku (ANC), herní headsety či modely určené pro děti. Výše slev se u vybraných kousků šplhá přes hranici padesáti procent.

Bezdrátová sluchátka do uší

Kategorie True Wireless špuntů a pecek patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším. V rámci aktuální nabídky lze pořídit modely s aktivním potlačením hluku pro klidný poslech v hromadné dopravě či kanceláři, stejně jako sportovní otevřená sluchátka s uchycením za ucho, která umožňují bezpečné vnímání okolí při běhu nebo jízdě na kole.

Bezdrátová náhlavní sluchátka

Pro příznivce maximálního pohodlí a plného zvukového projevu jsou připravena náhlavní bezdrátová sluchátka. Vedle kompaktních skládacích modelů na cesty zaujmou především vlajkové modely značek JBL a Sonos, které lákají na velké 40mm dynamické měniče, podporu bezztrátového zvuku a špičkové odhlučnění.

Drátová a herní sluchátka

Klasické kabelové připojení přes 3,5mm jack nebo moderní konektor USB-C zůstává jistotou nulového zpoždění zvuku a nezávislosti na baterii. V nabídce nechybí herní sluchátka s prostorovým zvukem pro přesnou orientaci ve hře, licencované edice pro konzoli Nintendo Switch ani studiově laděné modely pro domácí poslech.

Dětská sluchátka

Speciální pozornost si zaslouží sluchátka navržená pro menší posluchače. Vyznačují se lehkou, odolnou konstrukcí s měkkým polstrováním a především omezením maximální hlasitosti, které spolehlivě chrání citlivý dětský sluch při sledování pohádek nebo poslechu hudby.

Další zajímavé výběry

Pro zájemce o kompletní zvukovou výbavu v jednom balení je v akci zařazen také dárkový set Aligator Audio Combo (-40 %). Tato sada kombinuje přenosný bezdrátový reproduktor P10, náhlavní sluchátka BH193 a kompaktní TWS špunty Pods PRO 3, takže pokrývá potřeby domácího i cestovního poslechu.

Kompletní nabídku zlevněné elektroniky a tisíců dalších produktů v rámci akce Black Friday si lze prohlédnout přímo na webu Alza.cz, kde na zákazníky čeká spolehlivé doručení do AlzaBoxů a široká síť poboček po celé České republice.

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

iPhone za 60 000 Kč bez pořádného foťáku? Drsná pravda o iPhone Duo

Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?

Načítání ankety...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim