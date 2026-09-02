Huawei uvádí novou generaci hodinek: Watch 6 a Watch 6 Pro

• 2. 9. 2026#Příslušenství
Huawei uvádí novou generaci hodinek: Watch 6 a Watch 6 Pro

Zdroj: Huawei

Společnost Huawei se více zaměřila na příslušenství, tedy nositelnou elektroniku, co se týče globálního působení. Mobilních telefonů už není tolik na světovém trhu, ale to se možná ještě změní, jelikož má firma velké plány se svým systémem HarmonyOS. Dnes jsme se dočkali uvedení hodinek Huawei Watch GT 7 a GT 7 Pro na český trh. Aby toho nebylo málo, tak v rámci představování byly uvedeny i hodinky Huawei Watch 6 a Huawei Watch 6 Pro.

Huawei Watch 6 Pro a Huawei Watch 6

Dva názvy, několik odlišností, ale základ je stejný. Pokud se podíváte přímo na rozdíly mezi Huawei Watch 6 Pro a Huawei Watch 6, tak jde spíše o použité materiály pro samotnou konstrukci. U verze Pro se nabízejí keramika a také titan, záleží tedy na velikosti a barevném provedení. Základní verze Huawei Watch 6 pak staví na nerezové oceli a hliníkové slitině.

huawei watch 6 pro space edition side m huawei watch 6 pro ceramic side

Huawei Watch 6 Pro; Zdroj: Huawei

Základ je zde ale více méně stejný, a to při různých velikostech menších modelů. Je u nich stejný displej. Všechny modely pak nabízejí například jas až 3500 nitů. Pokud chcete model s delší výdrží na jedno nabití, tak je to jedno. Hodnoty jsou stejné jak u běžné varianty, tak i u Pro verzí.

huawei watch 6 blue side m huawei watch 6 black side 2 m

Huawei Watch 6; Zdroj: Huawei

Hlavně se nabízí široká podpora lokalizačních služeb, Bluetooth 5.2 a dokonce je zde i NFC pro placení. Vzhledem k tomu, že Huawei už konečně podporuje placení hodinkami v Česku, tak asi bude fungovat i u novinek. Hodinky samozřejmě nabízí fitness funkce, sledování tepu, spánku, okysličení, EKG a dalších metrik jako třeba HRV.

Zatím neznáme dostupnost v Česku, ale možná si počkáme jen pár týdnů. Vzhledem k tomu, že se jedná o prémiové modely, tak se nemůžeme divit, že tomu odpovídá i cena. Huawei Watch 6 začínají na cca 11 300 Kč, Huawei Watch 6 Pro pak na cca 16 900 Kč.

Specifikace

ParametrHUAWEI WATCH 6 42 mmHUAWEI WATCH 6 46 mm
Rozměry42.3 mm × 42.3 mm × 10.2 mm46.4 mm × 46.4 mm × 10.9 mm
Obvod zápěstíBílá, Zlatá: 120-180 mm, Černá: 120-190 mm140-210 mm
ŘemínekČerný / růžový fluoroelastomer, bílý kompozitníČerný / modrý fluoroelastomer
Hmotnost (bez řemínku)cca 38 gcca 60 g
Displej1.38 palce LTPO 2.0 AMOLED1.5 palce LTPO 2.0 AMOLED
Rozlišení a PPI466 × 466 pixelů, 338 PPI466 × 466 pixelů, 310 PPI
Maximální jas3500 nitů3500 nitů
Materiál pouzdra (přední / zadní)Hliníková slitina / polymerní kompozitNerezová ocel / polymerní kompozit
SenzoryAkcelerometr, gyroskop, kompas, optický snímač srdečního tepu, barometr, snímač okolního světla, teploměr, EKG, hloubkoměr, X-TAPAkcelerometr, gyroskop, kompas, optický snímač srdečního tepu, barometr, snímač okolního světla, teploměr, EKG, hloubkoměr, X-TAP
Voděodolnost5 ATM, IP69, potápění do 40 metrů5 ATM, IP69, potápění do 40 metrů
KonektivitaNearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS, WLAN 2.4/5 GHzNearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS, WLAN 2.4/5 GHz
Mikrofon a reproduktorPodporovánoPodporováno
Výdrž baterie (Standardní režim)3 dny (2 dny se zapnutým AOD)4.5 dne (3 dny se zapnutým AOD)
Výdrž baterie (Úsporný režim)Až 7 dní (5 dní běžně, 3 dny s AOD)Až 11 dní (7 dní běžně, 4.5 dne s AOD)
NabíjeníBezdrátové rychlonabíjení (5V-10V DC / 2A MAX)Bezdrátové rychlonabíjení (5V-10V DC / 2A MAX)
Systémové požadavkyAndroid 9.0+, iOS 13.0+Android 9.0+, iOS 13.0+
ParametrHUAWEI WATCH 6 Pro 43 mmHUAWEI WATCH 6 Pro 46 mm
Rozměry43.5 mm × 43.5 mm × 10.2 mm46.4 mm × 46.4 mm × 10.9 mm (Space Edition: 46.4 mm × 46.4 mm × 11.4 mm)
Obvod zápěstíBílá: 120-180 mm, Ceramic: 130-190 mm140-210 mm
ŘemínekČistě bílý kompozitní, bílý keramickýHnědý kompozitní, titanový (Space Edition: černý titanový)
Hmotnost (bez řemínku)cca 50 gcca 57 g (Space Edition: cca 60 g)
Displej1.38 palce LTPO 2.0 AMOLED1.5 palce LTPO 2.0 AMOLED
Rozlišení a PPI466 × 466 pixelů, 338 PPI466 × 466 pixelů, 310 PPI
Maximální jas3500 nitů3500 nitů
Materiál pouzdra (přední / zadní)Keramika / keramikaTitan / keramika
SenzoryAkcelerometr, gyroskop, kompas, optický snímač srdečního tepu, barometr, snímač okolního světla, teploměr, EKG, hloubkoměr, X-TAPAkcelerometr, gyroskop, kompas, optický snímač srdečního tepu, barometr, snímač okolního světla, teploměr, EKG, hloubkoměr, X-TAP
Voděodolnost5 ATM, IP69, potápění do 40 metrů5 ATM, IP69, potápění do 40 metrů
KonektivitaNearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS, WLAN 2.4/5 GHzNearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS, WLAN 2.4/5 GHz
Mikrofon a reproduktorPodporovánoPodporováno
Výdrž baterie (Standardní režim)3 dny (2 dny se zapnutým AOD)4.5 dne (3 dny se zapnutým AOD)
Výdrž baterie (Úsporný režim)Až 7 dní (5 dní běžně, 3 dny s AOD)Až 11 dní (7 dní běžně, 4.5 dne s AOD)
NabíjeníBezdrátové rychlonabíjení (5V-10V DC / 2A MAX)Bezdrátové rychlonabíjení (5V-10V DC / 2A MAX)
Systémové požadavkyAndroid 9.0+, iOS 13.0+Android 9.0+, iOS 13.0+

Zdroje: consumer.huawei.com, consumer.huawei.com, gsmarena.com

Drsná pravda o Pixelu 11 Pro 🧠 Obstál v recenzi? Vyplatí se letos upgrade?

💡ANKETA: Zvedáte v dnešní době ještě neznámá telefonní čísla?

Načítání...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim